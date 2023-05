Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) prowadzi dochodzenie dotyczące przestępczości akcyzowej. W sprawie został zatrzymany m.in. Roman J., były wicepremier i były minister rolnictwa w rządach Józefa Oleksego.

CBŚP zatrzymało łącznie cztery osoby

Z CBŚP współpracowała Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa. W czwartek (4 maja) na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali łącznie cztery osoby - byłego polityka, jego syna Huberta oraz dwóch kierowców tirów.

Co znaleziono na posesji? Miliony papierosów

Policjanci przeszukali posesje, które należą do zatrzymanych byłego wicepremiera i jego syna. Na terenie jednej znaleźli dwa tiry, a drugiej - kontener. Były w nich tytoń bez znaków akcyzy - w sumie odkryto ponad 11 milionów 300 tysięcy sztuk papierosów. Teraz sprawę wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Katowicach. Ustala m.in., skąd pochodzą wyroby, a przede wszystkim gdzie miały trafić.

Kim jest Roman J.? Otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Roman J. od 1995 do 1997 był wicepremierem z ramienia PSL w rządzie Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. W tym czasie sprawował funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Po upadku rządu PSL-SLD próbował budować własną siłę polityczną. Założył Partię Ludowo-Demokratyczną, która w 2001 roku weszła do koalicji SLD-UP. Roman J. przetrwał tam niespełna rok, po czym wystąpił z klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i założył Federacyjny Klub Parlamentarny. W 2004 roku kandydował do Europarlamentu, a w 2005 roku do Sejmu, ale nie został wybrany. W 2007 roku próbował jeszcze dostać się do Senatu, także bezskutecznie. W 2015 roku J. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.