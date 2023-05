Sobotni poranek przywitał nas stosunkowo chłodno. Temperatura waha się w granicach od zaledwie 5 st. C. na północy do 12 st. C. na południu. Na zachodzie z kolei pojawiły się już pierwsze opady deszczu. Według prognoz opublikowanych przez Onet ma być jednak znacznie gorzej. Nad Polskę przybył bowiem niż Xaver, który ostro namiesza w pogodzie.

Prognoza na sobotę. W repertuarze burze, ulewne deszcze i duża amplituda temperatur

Front atmosferyczny aktywny obecnie na zachodzie w ciągu dnia zacznie przesuwać się w głąb kraju, zahaczając tym samym o centrum i południe. W tych rejonach do wieczora spaść ma najwięcej deszczu, bo od 15 do 25 mm wody. Ulewom towarzyszyć będą także burze, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w okolicach górskich. W skrajnych przypadkach może pojawić się nawet grad, a wiatr zauważalnie przybierze na sile. W całym kraju odczujemy wysoką różnicę temperatury. Najcieplej będzie na południu - 15-17 st. C., w pozostałej części kraju termometry wskażą od 10 do 12 st. C., ale miejscami wartości te mogą zatrzymać się w przedziale 8-9 st. C. Temperatura odczuwalna może być jednak jeszcze niższa za sprawą wiatru wiejącego z prędkością 40-50 km/h.

Pogoda na weekend. Będzie zmiennie, deszczowo i chłodniej niż powinno być

Noc z soboty na niedzielę będzie zimna. Spodziewane przymrozki

W nocy pod względem opadów deszczu pogoda najbardziej da się we znaki mieszkańcom południa i południowego wschodu. Temperatura oscylować będzie w przedziale od 7 do 10 st. C. Znacznie zimniej będzie już na północy, gdzie termometry wskażą już tylko 1-3 st. C., a przy gruncie pojawią się przymrozki -1/-2 st. C.