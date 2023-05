Gietrzwałd. Protest przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla. "W obronie Matki Bożej"

Zobacz wideo Kaczyński przedstawił nowy projekt ustawy: Muszą istnieć ograniczenia

W piątek 5 maja odbył się "Ogólnopolski Protest Pielgrzymkowy w obronie Tronu Matki Bożej" w Gietrzwałdzie (woj. warmińsko-mazurskie). Uczestnicy protestowali przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla w miejscu objawień maryjnych. O wydarzeniu poinformował portal olsztyn.com.pl. Jak relacjonował serwis, w proteście wzięło udział ok. 200 osób z całego kraju. "Chrońmy Tronu Naszej Matki przed zbezczeszczeniem przez śmietnisko Lidla, do którego mają być zwożone 154 tysiące ton odpadów rocznie, w tym odpadów niebezpiecznych dla życia i zdrowia" - głosi oświadczenie grupy protestujących. "Jest to miejsce, w którym Matka Boża objawiła się 160 razy, jedyne w Polsce uznane przez Kościół. Zatem miejsce to wraz z całą okolicą jest uświęcone" - napisali organizatorzy protestu. Mieszkańcy uważają, że przez centrum dystrybucyjne w ich mieście powstanie "śmietnik". Na miejsce przyniesiono obrazy religijne i transparenty, a także śpiewano pieśni religijne.

REKLAMA

Wojciech Olszański wyszedł na wolność. Przed nim kolejna kara więzienia

Protest w Gietrzwałdzie. Olszański: Ci, którzy się na to zgodzili, albo są idiotami, albo wrogami Polski

Na proteście pojawił się również Wojciech "Jaszczur" Olszański, patostreamer i skrajny nacjonalista, który niedawno wyszedł z więzienia. - Nigdzie indziej w Polsce objawienie Matki Boskiej nie jest tak honorowane - powiedział Olszański podczas wizyty w Gietrzwałdzie, cytowany przez olsztyn.com.pl. - Jest dużo pustych miejsc, gdzie ta inwestycja świetnie by się nadała. Ci, którzy się na to zgodzili, albo są idiotami, albo wrogami Polski, albo wrogami tego miejsca - dodał. Olszański nie przebierał w słowach. - Gdyby tu stała synagoga, to ten, kto wymyśliłby takie miejsce, wyleciałby z hukiem pod jakimś procesem karnym. Gdyby tu stał meczet ortodoksyjnych muzułmanów, to podejrzewam, że władze samorządowe tej miejscowości w trybie allegro opuściłyby ją, nie zdążywszy spakować srebrnych łyżeczek - mówił.

Centrum dystrybucyjne sieci Lidl ma powstać między Gietrzwałdem a Łajsami.