- Gdybym chciał być złośliwy, to powiedziałbym, że Centralna Komisja Egzaminacyjna bardzo się postarała o tak oczekiwany w roku wyborczym cud edukacyjny i stworzyła arkusz nie tyle nawet prosty, co wręcz banalny. Takimi słowami polonista skomentował tegoroczny egzamin z języka polskiego. Jak informował minister Czarnek matury zostały przygotowane na poziomie adekwatnym do predyspozycji uczniów.

