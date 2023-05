Matura z języka angielskiego. O której godzinie rozpocznie się egzamin? Ile czasu potrwa?

Tegoroczna matura z języka angielskiego odbędzie się w piątek 5 maja. Test na poziomie podstawowym jest jednym z trzech egzaminów obowiązkowych, zaraz obok języka polskiego i matematyki. W tym dniu warto być punktualnym. Spóźnienie się na maturę będzie skutkować niewpuszczeniem na salę egzaminacyjną, co równoznaczne jest z brakiem przystąpienia do testu.

O której godzinie rozpocznie się matura z angielskiego? Ile trwa egzamin?

4 maja rozpoczęły się matury. W czwartek licealiści pisali egzamin z języka polskiego. Dotychczas w drugi dzień maturalnych zmagań uczniowie rozwiązywali arkusze z matematyki. W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła jednak kolejność. Zamiast matematyki, w drugi dzień matur licealistów czeka test z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W całej Polsce egzamin rozpocznie się 5 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Mimo że nowa formuła matur wydłuża czas trwania niektórych egzaminów, nie dotyczy to testów z języków obcych. Oznacza to, że matura z języka angielskiego, podobnie jak w latach ubiegłych będzie trwać 120 minut.



Matura 2023. Co można zabrać na egzamin?

To jakie przedmioty uczniowie powinni zabrać ze sobą na maturę, jasno określa Centralna Komisja Egzaminacyjna. Według wytycznych jest to przede wszystkim dokument ze zdjęciem, czyli dowód osobisty lub paszport, który uprawnia do wejścia na salę egzaminacyjną. Oprócz tego na czas egzaminu maturzyści powinni zaopatrzyć się w długopis lub pióro z czarnym wkładem. Warto by była to więcej niż jedna sztuka, na wypadek gdyby długopis się wypisał. Oprócz tego licealiści mogą zabrać ze sobą:

ołówek, wyłącznie do pisania na brudno,

małą butelkę wody bez etykiety,

chusteczki higieniczne bez opakowania.

W przypadku egzaminu z matematyki maturzyści mogą mieć ze sobą także linijkę i cyrkiel oraz kalkulator prosty, który pozwala na wykonywanie podstawowych działań matematycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Uczniowie zdający maturę z geografii, historii, historii sztuki i historii muzyki mogą wnieść na salę także lupę.