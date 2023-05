Uczniowie przystąpią do matury z angielskiego w piątek 5 maja. Egzamin pisemny rozpocznie się o godzinie 9:00. Maturzyści będą musieli podczas niego rozwiązać zadania w ciągu 120 minut. Osoby, które wybrały język angielski również w wersji rozszerzonej, pojawią się na kolejnym egzaminie 9 maja.

Matura 2023. Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Egzamin z języka angielskiego składa się z dwóch części, jest nią część pisemna oraz ustna. Jak informuje CKE, część pisemna zawiera m.in. zadania, które należy rozwiązać po wysłuchaniu nagrania. Uczniowie mogą spodziewać się polecenia, aby zaznaczyć, co jest fałszem, a co prawdą. Zostaną również sprawdzeni pod kątem rozumienia tekstu czytanego.

Wśród zadań może pojawić się dobieranie właściwego nagłówka do fragmentów tekstu. Na końcu arkusza maturzyści prezentują wypowiedź pisemną na określony temat. Zazwyczaj jest to e-mail, list prywatny, wpis na blogu lub forum. Istotnym aspektem jest, aby tekst zawierał elementy np. opisu, uzasadnienia opinii czy relacjonowania. Za całość można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Zdecydowaną większość, czyli 40 punktów można uzyskać w samych zadaniach zamkniętych. Ustna część egzaminu trwa około 15 minut, w czasie których uczeń realizuje trzy zadania i argumentuje swoje wybory.

Jak zdać maturę z angielskiego?

Uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30 procent zarówno z części ustnej jak i pisemnej egzaminu z języka angielskiego. Jak podaje portal angloville.pl, zadania ze słuchu umożliwiają zdobycie 15 punktów, które stanowią 30 proc. potrzebnych do uzyskania zaliczenia. Podpowiedzi w pisaniu tekstu można szukać w poprzednich poleceniach, w których czasem można znaleźć potrzebne słowa. Jednym ze sposobów na uzyskanie zaliczenia jest również przygotowanie się do wypracowania, bazując na konkretnym schemacie i wprowadzając detaliczne zmiany.