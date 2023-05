Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Mimo że jest świętem ruchomym co roku przypada w czwartek. Obchodzone jest na 60 dni po Wielkanocy, czyli zawsze pomiędzy 21 maja a 24 czerwca. Pierwsza uroczystość Bożego Ciała odbyła się w 1246 roku w Liege, a w 1317 roku została ustanowiona jako jedno ze świąt Kościoła katolickiego. W Polsce święto to obchodzimy od 1320 roku. W tym roku Boże Ciało przypadać będzie na 8 czerwca.

Boże Ciało 2023. Kolejny długi weekend może być już w czerwcu. Jak najlepiej zaplanować urlop?

Boże Ciało jest nie tylko świętem kościelnym, w trakcie którego wierni uczestniczą w procesji oraz obowiązkowej mszy świętej. Jest to także dzień, który według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku jest wolny od pracy. Następujący po nim piątek nie jest już jednak wolny. W związku z tym jeżeli w tym roku chcielibyśmy przedłużyć swój wypoczynek musimy wziąć jeden dodatkowy dzień urlopu 9 czerwca. W ten sposób będziemy mogli cieszyć się pełnymi czterema dniami wypoczynku. Jeżeli jednak w tym terminie planujemy znacznie dłuższą przerwę, biorąc dodatkowo wolne także 5, 6 i 7 czerwca zyskamy nawet 9 dni urlopu.

Dni wolne od pracy w 2023 roku

W 2023 roku wypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym wolne czeka nas jeszcze: