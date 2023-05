O tragicznym wypadku z udziałem 39-letniego społecznika i blogera poinformowano na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą wypadku był kierowca samochodu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują nad ustaleniem szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Nie żyje Adam Zagalski. To autor bloga "Podróż na cztery łapy"

Do wypadku doszło 1 maja 2023 roku o godzinie 11:50 w miejscowości Katarzynka (woj. łódzkie) koło Bełchatowa. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 57-letni kierujący samochodem osobowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwległego kierunku motocyklem. Jednośladem kierował 39-letni mężczyzna, który mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała nadkom. Iwona Kaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Badanie kierującego samochodem osobowym wykazało, że ten w chwili wypadku był trzeźwy. W aucie obecna była także pasażerka, która została przetransportowana do szpitala. Jak dodała policjantka na miejscu zdarzenia oprócz medyków, strażaków i policjantów pracowali także funkcjonariusze z bełchatowskiej drogówki oraz śledczy, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów. Na miejscu przesłuchani zostali także świadkowie wypadku. Wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności zdarzenia zajmują się bełchatowscy śledczy z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym pod nadzorem prokuratora.

"Najważniejsze dla niego zawsze były zwierzaki"

Adam Zagalski poświęcał się pomocy potrzebującym zwierzętom, w szczególności psom. Oprócz organizowania zbiórek na swoim blogu opisywał podróże po Polsce i Europie mające na celu transport czworonogów i znajdowanie im nowego domu. Był w pełni oddany temu, co robił. W jednym z postów pisał: "Psiak z serii 'niebezpiecznych' ... niebezpieczni to są ludzie. A ja jedyne co po tym psiaku mam to całe auto do sprzątania - z powodu głaskania i kupy sierści i bardzo przyjemnych wspomnień jak po 15 sekundach wtulił się we mnie. Powodzenia w życiu pieseł". W swoim ostatnim wpisie 39-latek pisał o zbiórce na nowy samochód, który miał umożliwić mu dalszą pomoc zwierzakom. Poinformował czytelników także o wyjeździe na majówkowy urlop.

Informacja o śmierci dotarła do wielu osób zajmujących się na co dzień pomaganiem zwierzętom. Ci w mediach społecznościowych wspominali mężczyznę. "Adaś to człowiek, który miał serce na dłoni. Każdemu by pomógł, kto go poprosił o pomoc. Marzył o parku dla psów. Chociaż w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim nie wygrał jego pomysł, zawsze o tym marzył i chciał zrealizować" - czytamy na profilu Fundacji Kocia Klitka. "Nie marnował czasu. Zawsze ruszał, by pomóc, nie myślał o sobie, najważniejsze dla niego zawsze były zwierzaki i ich transport, często z mordowni po nowe bezpieczne życie" - podkreślała Marta Matuszewska, założycielka fundacji.