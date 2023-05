Policja kusi maturzystów zarobkami. W komunikat wkradł się wstydliwy błąd

Komenda Stołeczna Policji przekazała na Twitterze życzenia dla tegorocznych maturzystów. Mundurowi zaprosili również abiturientów do wstąpienia do sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji. Nastolatków zachęcono pokaźnymi zarobkami, uwagę zwraca jednak pewien szczegół.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Huawei Watch Buds, czyli zegarek rodem z Jamesa Bonda. Czy to ma sens? [TOPtech]

Stołeczna policja zaprasza maturzystów do wstąpienia do służby

- Wszystkim maturzystom w imieniu społeczności Komendy Stołecznej Policji życzę połamania piór. Egzamin dojrzałości to najważniejszy egzamin w waszym życiu. Jestem pewna, że jesteście do niego dobrze przygotowani, dlatego nie warto się zatrzymywać - po maturze zapraszam do siebie - do sekcji doboru Komendy Stołecznej Policji przy Alei Solidarności 126 - przekazała w filmie opublikowanym na Twitterze jedna z policjantek z warszawskiej komendy. - Po ukończeniu kursu możesz liczyć na zarobki wynoszące blisko 5,9 tys. złotych na rękę - zapewniła.

Opublikowany materiał zawiera też napisy. W oczy od razu rzucał się błędnie zapisany adres - zamiast "alei" w nagraniu widnieje słowo "aleji". W dniu matury z języka polskiego błąd ten wyjątkowo zwraca uwagę. Policja szybko usunęła jednak materiał z błędem, zastępując go poprawionym nagraniem:

5,9 tys. zł to najwyższe wynagrodzenie dla osoby, która nie ukończyła 26. roku życia. Otrzyma ją po skończeniu kursu zawodowego (który trwa sześć i pół miesiąca) i jest policjantem Oddziału Prewencyjnego Policji w Warszawie. Osoby, które nie są policjantami i nie skończyły szkolenia, mogą liczyć na zarobki w kwocie 4,3 tys. zł netto.

Światowe Forum Ekonomiczne: Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy

"Jesteśmy solidnym pracodawcą. Służba w Policji to bezpieczeństwo finansowe. To także dodatkowe świadczenia socjalne obejmujące Ciebie i Twoją rodzinę" - czytamy na policyjnej stronie poświęconej rekrutacji do służby.

Szukano śmigłowca. Okazało się, że to żart. Mamy komentarz służb

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o posadę w policji?

Osoby ubiegające się o posadę w polskiej policji, powinny spełnić kilka wymogów. Każdy ochotnik powinien m.in.: