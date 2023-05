Pogoda nie rozpieszcza. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Ranki będą wyjątkowo chłodne

Minionej nocy, z 3 na 4 maja najzimniej było w Suwałkach, tam temperatura spadła do -4 st. C. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że "w najbliższych dniach przymrozki i poranne niskie temperatury będą nam wciąż towarzyszyć".

"Przymrozki nie odpuszczają. Miniona noc z mrozem lokalnie w całym kraju zarówno na wys. 2 m, jak i przy gruncie. Minimalnie -1,9 st. C w Szczecinku, a przy gruncie -6 st. C w Suwałkach. Tylko na południowym wschodzie noc była ciepła" - czytamy we wpisie.



Pogoda. Najbliższe poranki będą mroźne

4 maja w niemal w całej Polsce pojawiły się niskie temperatury. Najzimniej było w Suwałkach, a najcieplej w Rzeszowie, bo około 8 st. C. Na południowym wschodzie kraju termometry wskazały 5 st. C. Obecnie pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Morza Norweskiego. Do kraju napływa zimne powietrze z północnej Europy.

Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. W czwartek 4 maja dotyczą one województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, północnej części woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego oraz południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W piątek 5 maja ostrzeżenia dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także południowych powiatów woj. małopolskiego i podkarpackiego. W sobotę 6 maja temperatura nad ranem będzie znacznie niższa w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. W niedzielę 7 maja ostrzeżenia obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim.

Pogoda. W nadchodzący weekend pojawi się ochłodzenie

Według synoptyków od 3 maja do końca tygodnia w Polsce będzie przeważać duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnym deszczem. Najwięcej opadów pojawi się w pasie województw centralnych i wschodnich. "W sobotę i niedzielę dalsze ochłodzenie. Wiatr przeważnie z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, okresami porywisty, do 65 km/h" - informują synoptycy IMGW.