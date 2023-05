Zobacz wideo "Jeżeli za bardzo ocieplimy planetę, to konsekwencje będą tragiczne". Rozmowa z Mirosławem Proppé, Prezesem Fundacji WWF Polska

Do wypadku doszło w sobotę 29 kwietnia po godz. 20:00 na boisku w Zalasowej, wsi w powiecie tarnowskim w Małopolsce. Według świadków 11-letnia dziewczynka miała huśtać się na bramce, kiedy nagle z niej spadła i została przygnieciona przez bramkę. Na miejsce wezwano pogotowie. W czwartek rano szpital, do którego trafiła poinformował o śmierci dziewczynki.

REKLAMA

Małopolska. Zmarła 11-letnia dziewczynka przygnieciona przez bramkę

- 11-latka leżała na trawie, nieprzytomna, bez oznak życia, z widocznym urazem czaszkowo-mózgowym. Przystąpiliśmy do reanimacji krążeniowo-oddechowej. Nasza akcja trwała do przylotu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówił w rozmowie z Tarnowska.tv Dariusz Duda, ratownik medyczny z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, filia w Tuchowie. Na miejscu wypadku w Zalasowej pojawili się strażacy z Siedlisk, Ryglic i Zalasowej, którzy pomagali m.in. w zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR. Jak dodał ratownik, "dziewczynka odleciała z zachowanym tętnem". 11-latka była w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: