Pierwszy egzamin maturalny rozpoczął się 4 maja o godz. 9.00. Abiturienci sprawdzili swoją podstawową wiedzę z języka ojczystego. Kiedy pojawią się oficjalne arkusze z odpowiedziami, aby uczniowie mogli sprawdzić, czy udzielili dobrych odpowiedzi?



Matura 2023. Kiedy pojawią się arkusze z egzaminów maturalnych?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalnego każdego dnia matur po zakończonym egzaminie po południu. Arkusze powinny się pojawić na oficjalnej stronie internetowej CKE około godz. 14.00. Wraz z nimi uczniowie będą mogli zapoznać się z prawidłowymi odpowiedziami do zadań maturalnych.

Każdy uczeń powinien otrzymać minimum 30 proc. z każdego egzaminu, aby został uznany za zaliczony. Wyniki wszystkich egzaminów zostaną opublikowane 7 lipca br. przez CKE. Od tego dnia abiturienci będą mogli odebrać swoje świadectwa maturalne i złożyć dokumenty na wybrane przez siebie studia. W sierpniu odbędą się egzaminy poprawkowe, a ich wyniki zostaną podane na początku września.

W tym roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w dwóch formułach. Uczniowie objęci reformą edukacyjną z 2017 roku podejdą do tzw. nowej matury. Dotyczy to absolwentów czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Do starej matury podejdą absolwenci trzyletnich szkół licealnych oraz czteroletnich techników. Niezależnie od formuły egzaminu, każdy uczeń musi otrzymać minimum 30 proc.