Egzaminy maturalne w 2023 roku rozpoczęły się 4 maja. Jako pierwszy uczniowie będą zdawać egzamin pisemny z języka polskiego. To podczas niego maturzyści mogą popełnić błąd kardynalny, który może zaważyć na przebiegu całej matury. Na czym on polega?



Matura 2023. Co to jest błąd kardynalny?

Uczeń może popełnić błąd kardynalny, w przypadku, gdy dokładnie nie zna danego utworu literackiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdefiniowała błąd kardynalny jako "błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego w zakresie:

fabuły, w tym głównych wątków utworu,

losów głównych bohaterów, w tym np. łączenie biografii różnych bohaterów".

CKE przekazuje w informatorze, że "błąd kardynalny może dotyczyć wyłącznie lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej jako lektury do omówienia w całości (nie we fragmentach)". Jeśli uczeń popełni błąd kardynalny, wtedy cała praca pisemna nie zostanie zaliczona. Komisja egzaminacyjna jednak bardzo rzadko uznaje błąd jako kardynalny.



Aby uniknąć błędu kardynalnego, najlepiej nie pisać o czymś, czego nie jesteśmy pewni. Uchroni to przed popełnieniem błędu, który zaważy o całym egzaminie.

Matura 2023. Co to jest błąd rzeczowy?

Znacznie częściej uczniowie popełniają w swoich pracach błędy rzeczowe. Są to błędy, które bezpośrednio nie wpływają na całą argumentację użytą przez ucznia. Do najczęstszych błędów rzeczowych zalicza się mylenie imion i nazwisk bohaterów czy epok literackich. Jeśli dojdzie do takiego błędu, egzaminator odejmuje punkty, jednak nie oznacza to niezaliczenia całego egzaminu.