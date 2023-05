Matura 2023. Co grozi za ściąganie na egzaminie? Może dojść do przerwania matury dla wszystkich

Każdego roku w ferworze ostatnich chwil przypominania sobie materiału na maturę, do głów wielu uczniów przychodzą myśli, aby zapewnić sobie gwarantowane zdanie egzaminu. Wtedy rozpoczyna się przygotowywanie różnego rodzaju planów na ściąganie. A to może skończyć się źle dla zdającego i innych. Jakie są metody, które stosują maturzyści i co może grozić za skorzystanie z nich?

Matura 2023. Maturzyści mają wiele sposobów na ściąganie

Dawniej jako tzw. ściągawka służył kawałek papieru, na którym uczniowie zamieszczali niezbędne informacje. Wraz z postępem technologii rozwija się kreatywność na ominięcie żmudnej nauki i stresu. Uczniowie zastanawiają się wtedy nad wykorzystaniem smartwatcha, komunikowaniem się z osobą z zewnątrz za pomocą słuchawek lub wniesieniem na salę telefonu. Niektórzy ze względu na zakazy i łatwą możliwość wykrycia decydują się na tradycyjne rozwiązanie za pomocą klasycznej ściągawki podczas egzaminu.

Uczniowie ze względów bezpieczeństwa i mniejszego generowania hałasu czasem sięgają po tradycyjne zapisywanie materiału na kartce papieru. Aby nie zostać przyłapanym, niektórzy decydują się zapisać potrzebną treść długopisem ze znikającym tuszem. Jest on widoczny dopiero pod światłem UV emitowanym z lampki wbudowanej w narzędzie, co umożliwia odczytanie wskazówki w dowolnym momencie. Ściąganie w każdej formie wiąże się jednak z pewnym ryzykiem.

Co grozi za ściąganie na maturze?

Uczniowie, którzy zostaną przyłapani na ściąganiu podczas egzaminu maturalnego, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Przede wszystkim trzeba liczyć się z unieważnieniem egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Informacja o incydencie jest zapisywana w protokole przebiegu matury. W przypadku niesamodzielnej pracy uczeń traci możliwość do sierpniowej poprawy i jest zmuszony podejść do egzaminu dopiero za rok. Unieważnienie może nastąpić w wyniku samego wniesienia na salę urządzenia telekomunikacyjnego lub innej rzeczy z listy niedozwolonych przedmiotów. Zakłócanie przebiegu egzaminu również może w efekcie doprowadzić do przerwania matury.

Jak informuje portal prawo.pl, unieważnienie trudno podważyć w sądzie. Przekonali się o tym absolwenci dwóch szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy w 2011 roku byli odsyłani, ponieważ "unieważnienie matury jest czynnością materialno-techniczną i jako taka nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego".