Mamy nowych generałów. Prezydent wręczył nominacje ośmiu oficerom. "Zobowiązanie do lepszej służby"

Polska armia ma ośmiu nowych generałów. W środę w Pałacu Prezydenckim zwierzchnik sił zbrojnych prezydent RP wręczył nominacje oficerom wojskowym. W tracie uroczystości Andrzej Duda podkreślił, że stanowią oni emanację polskiego wojska, które dzisiaj jest tarczą narodu. - Jesteśmy wszyscy ogromnie za to wdzięczni - mówił Andrzej Duda. W ten sposób prezydent nawiązał do uchwalonej 232 lata temu treści Konstytucji 3 Maja, która stanowiła o tym, że polska armia jest tarczą narodu.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent wręczył nominacje ośmiu oficerom

Prezydent mówił, że wręczenie nominacji generalskich i admiralskich to moment bardzo ważny dla polskiego wojska, również w kontekście tego, co dzieje się wokół nas i co czeka nasz kraj w przyszłości. Zaznaczył, że awans w generalicji to nie tylko wyraz oceny dotychczasowej służby dla Polski. - To jest zobowiązanie do jeszcze lepszej i wydajnej służby dla Rzeczypospolitej, także do jeszcze większego samodoskonalenia się - ocenił. Prezydent podkreślił, że nowo nominowani generałowie odpowiedzialni za rekrutację i modernizację armii podejmują wyjątkowe wyzwanie, którym są między innymi zakupy nowoczesnego uzbrojenia za miliardy złotych. Zdaniem Dudy "ta modernizacja jest polskiemu wojsku ogromnie potrzebna - bez niego nie będzie pewności obrony Rzeczypospolitej".

Rozwój i unowocześnianie polskiej armii jest nie tylko wypełnianiem zobowiązań wobec NATO, ale także najwyższą powinnością. Nasze podstawowe dążenie to zapewnienie bezpieczeństwa ojczyźnie, a pieniądze publiczne wydawane na ten cel są wydawane przy aprobacie społecznej

- powiedział prezydent. Wśród awansowanych jest przyszły szef Eurokorpusu - dotychczasowy generał dywizji, a od dziś generał broni Jarosław Gromadziński. Andrzej Duda zaznaczył, że to pierwszy raz, gdy Polak stanie na czele tej europejskiej struktury wojskowej i będzie współodpowiedzialny za obronę Europy, ale też za utworzenie poczucia obowiązku wspólnej obrony naszych wartości. Pozostali nominowani to:

generał brygady Arkadiusz Bolesław Szkutnik;

pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

pułkownik Jerzy Andrzej Kwika, dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej;

pułkownik Dariusz Andrzej Machula, dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej;

pułkownik Romuald Tomasz Maksymiuk, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia;

pułkownik Piotr Wagner, zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szef Logistyki;

komandor Wojciech Sowa, zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich.

Ordery Orła Białego dla Stanisława Gebhardta i Joanny Wnuk-Nazarowej

W Święto Konstytucji 3 Maja prezydent wręczył również Ordery Orła Białego. To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Stanisław Gebhardt i Joanna Wnuk-Nazarowa. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim. - Joanna Wnuk-Nazarowa i Stanisław Mieczysław Gebhardt są absolutnie postaciami znamienitymi, oboje wnieśli niezaprzeczalny, absolutny wkład w rozwój nowoczesnej Rzeczypospolitej - mówił Andrzej Duda.

Joanna Wnuk-Nazarowa to polska dyrygentka, kompozytorka, pedagożka i polityczka, która w latach 1997-1999 była ministerką kultury i sztuki. Od 2000 do 2018 pełniła funkcję dyrektorki naczelnej i programowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Z kolei Stanisław Gebhardt to działacz społeczny i polityczny. W latach 1941-1943 należał do "szarych szeregów", następnie od 1943 r. do AK w stopniu plutonowy podchorąży. Z powojennej emigracji wrócił do Polski w 1990 roku. Jest współzałożycielem Ruchu Odbudowy Polski (ROP). Od czerwca 2020 przewodniczący Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

