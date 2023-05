Wielkopolska. Pijana, w zawansowanej ciąży, zalała mieszkanie. Pod opieką miała niemowlę. Jest zarzut

Zobacz wideo Martyna Zastawna gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl (28.04)

39-letnia kobieta z Ostrowa Wielkopolskiego usłyszała zarzut narażenia małoletniego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Grozi jej kara od trzech do pięciu lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o przymusowe leczenie kobiety, mając na względzie to, że jest ona w zaawansowanej ciąży.

W sobotę policja z Ostrowa Wielkopolskiego, w województwie wielkopolskim, dostała wezwanie od mieszkańca jednego z bloków, że jego mieszkanie jest zalane. Na miejsce przyjechała straż pożarna, okazało się, że zalewane jest jeszcze jedno mieszkanie. Funkcjonariusze weszli do mieszkania na wyższym piętrze - w środku była kobieta, dziesięciomiesięczny chłopiec i pies. W łazience sedes był przewrócony, a kobieta miała rozcięty łuk brwiowy i trzy promile alkoholu - informuje Ostrow24.tv.

Wielkopolska. Pijana i ciężarna zaniedbała kilkumiesięczne dziecko

Dziecko trafiło do najbliższej rodziny. O jego losie zdecyduje teraz Sąd Rodzinny. - Dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale jego zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostało przekazane innemu członkowi rodziny. Kobieta w ciąży również trafiła do szpitala. Została przebadana i przewieziona do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - poinformowała podkom. Małgorzata Michaś, oficerka prasowy ostrowskiej policji w TVN24.

