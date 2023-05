Biskupi zabrali głos ws. wyborów parlamentarnych. Jest apel do "wszystkich uczestników kampanii"

Biskupi obradowali we wtorek na Jasnej Górze pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego. Spotkanie poświęcono m.in. przygotowaniom do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, a także bieżącym sprawom. W ramach podsumowania obrad ukazał się komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Odniesiono się w nim m.in. do wojny w Ukrainie, nawiązano także do zbliżających się wyborów parlamentarnych, którym poświęcono osobny punkt.

"Od kilku tygodni trwają w Polsce przygotowania do jesiennych wyborów do parlamentu. Respektując 'słuszną autonomię porządku demokratycznego', Rada Stała wyraża przekonanie, że niezależnie od głębokich różnic i podziałów, polska polityka może i powinna pozostać roztropną troską o dobro wspólne" - czytamy.

"W czasach, gdy polityczna rywalizacja postrzegana bywa jako bezwzględna gra o władzę, biskupi przypominają, że zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, polityka, w swej najgłębszej istocie, powinna być powołaniem do miłości bliźniego, która wyraża się w służbie na rzecz prawa do życia, ludzkiej godności, wolności, sprawiedliwości, solidarności i praw rodziny. Biskupi apelują zatem o dialog społeczny i szukanie prawdziwego dobra naszej Ojczyzny. Zwracają się także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej o powstrzymanie się od instrumentalizowania Kościoła" - dodali biskupi.

Termin jesiennych wyborów nie jest jeszcze znany, najprawdopodobniej odbędą się one 15 lub 22 października. Nie jest też znany ostateczny kształt komitetów wyborczych, które wystawią swoich kandydatów. Obecnie wszystko wskazuje na to, że osobne listy wystawią PiS (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską), Koalicja Obywatelska, Lewica, koalicja PSL i Polski 2050, Konfederacja oraz Ruch Społeczny (wspólne ugrupowanie Agrounii i Porozumienia).

