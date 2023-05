Przyjaciele i współpracownicy wspominają Pawła Smoleńskiego. "Przekorny, zadziorny, nieszablonowy"

"Dzieje się tak, jeśli nie zawsze, to często, i trzeba to mówić głośno... Ostatnio wielbi się twórczość Jacka Kaczmarskiego, nie zawsze wielbiąc życie. Pamiętam jak staliśmy na sąsiednich stoiskach, w Izabelinie, i obok Jacka nie było nikogo. Z płytami w dłoni i czekał na choćby jednego fana... już widzę jak o Pawle Smoleńskim powstają niemal hymny" - napisał w mediach społecznościowych pisarz Jarosław Mikołajewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

"Tymczasem zawsze kiedy zgłaszałem Jego książki do różnych nagród w Polsce, żadne jury, o którym wiem, nawet nie podejmowało dyskusji. We Włoszech wygrał w zeszłym roku Premio Kapuściński, ale to inna historia. Z innym zapleczem. Trzeba to mówić głośno. Argumenty, które padały, dotyczyły rzekomo Jego poglądów. I nie miały z nimi niczego wspólnego. Trzymaj się, Bracie, wielki znawco ludzi i krajów, wielki Reporterze" - dodał.

"Ciągle nie mogę uwierzyć, że już nie spotkamy się na redakcyjnym korytarzu, a Paweł nie zapyta, widząc, że moje samopoczucie w związku z toczącą się wojną nie jest najlepsze: "Można cię uścisnąć, dzielna dziewczyno?" - napisała z kolei na portalu Wyborcza.pl dziennikarka Wiktoria Bieliaszyn, pół-Rosjanka.

"Dekadę temu objaśnił mi konflikt w Irlandii Północnej, bym mogła zrobić nagły wywiad z Maguire [chodzi o noblistkę Mairead Corrigan-Maguire - red.]. Nigdy tego, jego życzliwości i uśmiechu, nie zapomnę" - wspominała na Twitterze dziennikarka Justyna Suchecka.

"To, że był świetnym dziennikarzem i wybitnym reportażystą wie każdy, ale robił też ciekawe rozmowy. Tej sprzed ponad dekady z Quincy Jonesem do dzisiaj zazdroszczę. Fenomenalna! Wielka strata" - podkreślił Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

"Kąśliwy, drwiący, zaczepny, ostry w ocenach, a jednocześnie kochany, bliski, pomocny. Smoleń, będziemy tęsknić" - zaznaczyła dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM Dominika Wielowieyska.

"Młodszy kolega z Liceum Prusa na Saskiej Kępie, cudowny, ocieraliśmy się w podziemiu - On w 'Tygodniku Mazowsze', ja w 'Woli', widywaliśmy się w 'Gazecie Wyborczej', pisał, rozumiejąc świat, ludzi, Izrael, co i raz mijaliśmy się w licealnym Sułtanie, cześć Paweł!" - napisał publicysta i wykładowca, były minister i były europoseł Michał Boni.

"Odszedł Paweł Smoleński, jedna z najważniejszych osób w moim zawodowym, dziennikarskim życiu. Żegnaj kolego. A umawialiśmy się jeszcze na spotkanie pod Tatrami... Dobrze przynajmniej, że przez lata z Pawłem zdążyliśmy objechać Podhale, zbierając materiał do reporterskich opowieści" - wspominał dziennikarz "GW" Bartłomiej Kuraś.

"Miał swój oryginalny styl pisania i bycia. Przekorny, zadziorny, nieszablonowy. Pisał świetnie. Jego reportaże zawsze były poparte doskonałym przygotowaniem. Izrael i Ukraina to były jego miłości. Uwielbiałem go czytać" - napisał redaktor naczelny "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski.

"W 'Gazecie Wyborczej' pisał ostatnio rzadko, ale to były tekścicha! Pamiętam, jak niedawno napisał o Pułku Azow, najlepszy materiał, jaki pojawił się w prasie polskiej i zagranicznej. Bez omijania trudnych tematów, wprost i konkretnie. Nie musiał iść na kompromisy, żeby pokazać spójność w ewolucji pułku. Bardzo się ucieszyłem z tego tekstu, bo zatrzymał bzdurne dyskusje na ten temat. Byłem mu bardzo wdzięczny" - dodał.

Paweł Smoleński nie żyje

Paweł Smoleński w latach 80. współpracował z pismami drugiego obiegu, w 1989 r. zawodowo związał się z "Gazetą Wyborczą". Był autorem m.in. słynnego artykułu "Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika" z grudnia 2002 r.

Smoleński był autorem takich publikacji jak m.in.: "Pokolenie kryzysu" (1989 r.), "Salon Patriotów" (199 r.4), "Opowieści amerykańskie" (1997 r.), "Irak. Piekło w raju" (2004 r.), "Arab strzela, Żyd się cieszy" (2012 r.), "Bałagan. Alfabet Izraelski" (2012 r.), "Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie" (2016 r.), "Królowe Mogadiszu" (2018 r.) i "Wnuki Jozuego" (2019 r.). Laureat wielu nagród literackich. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: