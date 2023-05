Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 14. Dyżurny z Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej dostał wówczas zgłoszenie od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Palcza w człowieka uderzył piorun. Informowano też o zatrzymaniu krążenia.

- 32-latek używając zagęszczarki wykonywał prace związane z utwardzaniem dojazdu do posesji. W pewnym momencie rozpętała się burza - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Wojciech Copija z KPP w Suchej Beskidzkiej.

Palcza. Nie żyje mężczyzna porażony piorunem

"Na miejsce zdarzenia natychmiastowo zostały zadysponowane samochody ratownicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej, OSP Zachełmna oraz OSP Palcza. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielającą pomocy medycznej" - podaje w komunikacie Komenda Powiatowa PSP.

"Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wspomagali zespół LPR w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, pomimo podjętego wysiłku, nie udało się uratować osoby poszkodowanej" - czytamy. W działaniach brało udział łącznie dwunastu strażaków.

***

