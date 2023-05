Auto, w którym znajdowały się ciała dwóch osób, spostrzegł w sobotę po południu spacerowicz. Wówczas było jedynie wiadomo, że to kobieta i mężczyzna. Jak poinformowali we wtorek śledczy, byli to ojciec i córka. Nie ujawniono jednak ich wieku, ani dokładnych okoliczności związanych ze śmiercią. Portal Leszno24.pl podaje nieoficjalnie, że córka mężczyzny mogła mieć 13 lat.

- Zostały wykonane sekcje zwłok i czekamy na ich ostateczne wyniki. Wykonano również dokładne oględziny na miejscu zdarzenia, zarówno ciał jak i samochodu oraz pobliskiego terenu. Zabezpieczono wiele śladów i dowodów rzeczowych. Nie ma dotąd osób zatrzymanych do tego śledztwa - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową cytowaną przez Wnp.pl prok. Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Lubuskie. Ciała kobiety i mężczyzny w aucie

- Za kilkanaście dni będą znane wyniki badań próbek krwi obojga osób i materiału pobranego z ciał do badań histopatologicznych. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że obie osoby zmarły śmiercią gwałtowną i że śledztwo zostało wszczęte z artykułu 148 Kodeksu karnego, dotyczącego zabójstwa - mówił z kolei w rozmowie z portalem Leszno24.pl prok. Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Marcin Maludy informował z kolei wcześniej, że śmierć kobiety i mężczyzny to "zdarzenie o charakterze kryminalnym". Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie. W najbliższych dniach śledczy mają ujawnić więcej informacji na temat tragedii.

