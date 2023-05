GIS ostrzega przed fałszywym pismem rozesłanym do szkół. "Zawarte w nim informacje są nieprawdziwe"

Na ministerialnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się komunikat informujący o rozesłanych pismach do polskich szkół, gdzie nadawca podszywa się pod instytucję i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy. GIS tłumaczy, że jest to fake news, za pomocą którego ktoś chce szerzyć panikę i dezinformację.

Informacja na ten temat ukazała się także na Twitterze instytucji. "UWAGA FAKENEWS! Do niektórych szkół w Polsce trafiło dzisiaj sfałszowane pismo, w którym nadawca podszywa się pod Główny Inspektorat Sanitarny!! Zawarte w nim informacje są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować" - czytamy w mediach społecznościowych.

W komunikacie na stronie ministerialnej jest wyjaśnienie, że pismo nie zostało podpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z czym sfałszowano podpis. Ponadto działania, jakie zostały opisane w rozesłanych pismach, nie są podjęte, a informacje zawierają nieprawdziwe treści, dlatego nie należy się do nich stosować. Mimo że wiadomości przekazywane z adresu "inspektorat@sanepidgov.pl" zawierają dopisek "gov.pl", co mogłoby sugerować zaufane źródło, to jednak GIS dodaje, że jest to błędny adres, ponieważ brakuje kropki pomiędzy "sanepid" a "gov".

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o rozwagę i szczególnie uważne weryfikowanie otrzymywanych informacji, a w szczególności adresów mailowych nadawcy. Ponadto o sprawie zostały poinformowane odpowiednie organy i służby.

