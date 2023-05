Nowe przejście graniczne otwarte - na Mierzei Wiślanej. "Nowy Świat" dla ruchu osobowego i towarowego

Zobacz wideo Dlaczego przekopujemy Mierzeję Wiślaną?

W uroczystym otwarciu nowego przejścia granicznego na Mierzei Wiślanej uczestniczyli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski i europosłanka Anna Fotyga. - Przejście graniczne "Nowy Świat" pozwala w pełni otworzyć drogę dla żeglugi międzynarodowej pomiędzy Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim bez konieczności zawijania do portów w Elblągu i Fromborku. Zwiększa poziom ochrony morskiej granicy - mówił w czasie poniedziałkowego otwarcia komendant Straży Granicznej.

REKLAMA

Przejście graniczne na Mierzei Wiślanej otwarte. "Nowy Świat" dla ruchu osobowego i towarowego

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że nowe przejście graniczne to "ważna strategicznie inwestycja". - Obecnie na Zalewie Wiślanym funkcjonują dwa przejścia graniczne: w Elblągu i Fromborku. Dziś z dumą otwieramy morskie przejście graniczne Nowy Świat. Będą w nim odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim. Po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju nie trzeba pytać wschodniego sąsiada o zgodę na wpłynięcie na Zalew Wiślany. Inwestycja umożliwia swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do pobliskich portów i pozwala nie tylko na rozwój regionu, ale i wzrost gospodarczy całego kraju - mówił wojewoda, którego cytuje "Dziennik Bałtycki".

Funkcjonariusz Straży Granicznej z Morskiego Oddziału tej formacji pracują łącznie w 21 przejściach granicznych w regionie: 19 morskich i 2 lotniczych. Przedstawiciele SG podkreślali w poniedziałek, że w rejonie przejścia granicznego są dodatkowe miejsca postojowe dla jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To skróci czas przy ewentualnej interwencji w rejonie granicy państwowej na Zatoce Gdańskiej.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną otwarto 17 września 2022 r. Na uroczystości pojawili się m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz przedstawicieli Kościoła. Jednym z duchownych, który asystował przy odczytywaniu błogosławieństwa, był arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Otwarcie kanału to zakończenie pierwszego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. W planach jest pogłębienie Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wraz z dojściem do portu - ta inwestycja ma być gotowa jesienią. Koszty przekopu Mierzei Wiślanej wyniosły prawie dwa miliardy złotych. Inwestycja wzbudzała wątpliwości wśród ekologów. "Ta inwestycja to kpina z systemu ochrony przyrody w Polsce. To ewidentny brak poszanowania zarówno polskiego, jak i unijnego prawa ochrony środowiska, zlekceważenie głosów sprzeciwu obywateli oraz skrajnie nieodpowiedzialna decyzja gospodarcza wyłącznie o charakterze politycznym" - oceniał już trzy lata temu Greenpeace. Jak na razie ruch przez kanał jest bardzo niewielki.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: