Pogoda. Pojawią się burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia

We wtorek 2 maja najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski. Przez większość dnia będzie tam słonecznie - pojawią się też opady, jednak będzie to miało miejsce dopiero po południu. Również w pozostałej części kraju są spodziewane przelotne opady deszczu.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Po Tusku za przekroczenie uprawnień będzie ścigany Pawlak? Piotrowska-Oliwa: Lista będzie długa

Pogoda. Wiosenne burze w znacznej części kraju

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz obejmuje pas od Podlasia po Śląsk. Burze spodziewane są również w województwach opolskim, małopolskim, lubelskim, a także we wschodniej części Mazowsza oraz północnych powiatach woj. podkarpackiego - przekazała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, cytowana przez RMF 24.

W ciągu dnia najniższa temperatura będzie nad morzem, gdzie będzie w okolicach 13 stopni C. W centralnej Polsce termometry pokażą około 17 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam mogą być nawet 23 st. C.

W ciągu dnia wiatr będzie słaby oraz umiarkowany. Najsilniejszy będzie w trakcie burz, wtedy może osiągnąć porywy do 65 km/h. Będzie wiać z południa. W nocy możliwe są przymrozki. Deszcz może się pojawić w nocy w centrum, na południu i na wschodzie Polski.

Synoptycy wydali też ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą one południowej części Polski, m.in. powiatów: pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, suskiego, myślenickiego, nowatorskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, kolbuszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego, sanockiego, biłgorajskiego, leżajskiego, leskiego oraz miast Jastrzębie-Zdrój, Kraków i Tarnów. "Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm" - przekazali synoptycy IMGW.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Pogoda. W nadchodzącym tygodniu najcieplej będzie na południu

Według zapowiedzi synoptyków, od środy 3 maja do końca tygodnia w kraju będzie przeważać duże zachmurzenie. Będzie się też pojawiać przelotny deszcz. Najintensywniejsze opady pojawią się w centrum i na wschodzie kraju. Noce będą chłodne, a termometry wskażą od 2 do 6 st. C. Chłodniej zacznie się robić już w sobotę, wtedy temperatura w nocy spadnie do -2 st. C.

Prognoza długoterminowa. Idzie fala ciepła. Nawet 30 st. C. w maju

Maksymalna temperatura w najbliższych dniach nie przekroczy 15 st. C. Na krańcach południowych w środku tygodnia może jednak wzrosnąć do 17 st. C. W najbliższy weekend czeka nas ochłodzenie, pojawi się również porywisty wiatr z kierunków północnych - przekazali synoptycy IMGW.