W mediach społecznościowych kilka dni temu pojawiło się zdjęcie pisma, w którym można przeczytać, że Ministerstwo Obrony Narodowej poleca dowódcom, aby żołnierze zaangażowali się we wspólne czytanie Biblii w jednostkach wojskowych. Wojskowi, do których dotarł Onet, wyjaśniają, że pismo zostało przekazane do realizacji oficerom wywiadowczym. - Ostatnio coraz częściej jesteśmy zmuszani do brania udziału w uroczystościach kościelnych, a szkolenia leżą - mówi anonimowo jeden z żołnierzy.

2 Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl