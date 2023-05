Z okazji zbliżających się egzaminów maturalnych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały opublikowane życzenia od ministra Przemysława Czarnka. - Te ostatnie dni przed maturą poświęćcie na lekki odpoczynek, na refleksję nad tym, co już do waszych głów trafiło i na ewentualnej powtórce tego, co jeszcze nie jest do końca wyszlifowane - powiedział na 70-sekundowym nagraniu szef resortu edukacji do tegorocznych maturzystów.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w Sejmie. Czarnek usprawiedliwia rozdzielanie willi. Okrzyki z sali: Złodzieje! Złodzieje!

Minister Czarnek zwrócił się do tegorocznych maturzystów: Przed nami nowa matura

- Przed nami nowa matura. Jesteście pierwszym rocznikiem, który przystępuje do matury przygotowywanej od kilku lat na nowych podstawach programowych i w nowym systemie osiem plus cztery, bez gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że jesteście znakomicie przygotowani do tej matury. Wiemy to po egzaminach próbnych. Wiemy to po naszych doświadczeniach z ostatnich miesięcy - powiedział szef MEiN, dodając, że "jest przekonany", że tegoroczne egzaminy i ich wyniki "będą bardzo pomyślne".

Zdaniem Czarnka tegoroczna matura została przygotowana na poziomie adekwatnym do możliwości tegorocznych maturzystów. - Po to zmiany, których dokonaliśmy już dłuższy czas temu, o których byliście informowani - stwierdził. - Powodzenia - zakończył minister Czarnek, wykonując gest podniesionego kciuka.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Niebotyczny majątek Pudzianowskiego. Tyle zarabia na walkach. 200 tys. zł to był początek

Matury 2023 w nowej formule. Do egzaminów przystąpi łącznie ponad 272 tys. absolwentów

Tegoroczne matury rozpoczną się już 4 maja i potrwają do 23 maja. Pierwszego dnia egzaminów maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego, natomiast 8 maja z matematyki.



Absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych będą zdawać go w Formule 2015. Łącznie do matury przystąpi w tym roku ponad 272 tys. uczniów, w tym ponad 158 tys. absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz 114 tys. absolwentów czteroletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia.