Wojciech Olszański wyszedł na wolność. Przed "Jaszczurem" kolejna kara więzienia

Wojciech Olszański, znany ze swoich antysemickich i prorosyjskich poglądów, po sześciu miesiącach pozbawienia wolności wyszedł na wolność. - Doznałem pocieszenia od was, wsparcia od was, dostałem tysiące listów i kartek od was, z całego świata - komentował po opuszczeniu więzienia.

Patostreamer Wojciech Olszański wyszedł na wolność

Znany pod pseudonimem "Jaszczur", były aktor i patostreamer Wojciech Olszański został zatrzymany w listopadzie 2022 roku. Miał wtedy odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za nawoływanie do popełnienia zbrodni. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał 1 maja, że "Wojciech Olszański zakończył wczoraj odbywanie pierwszego wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności - niedługo po uprawomocnieniu kolejnego wyroku Olszański znowu trafi do Zakładu Karnego tym razem na prawie 2 lata".



Tam odpowie za "atakowanie i krzywdzenie osób pochodzenia żydowskiego oraz osób o odmiennych poglądach. Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez naszą organizację w dniu 30.12.2021 roku" - przekazał Ośrodek.

"Olszański obiecał też wczoraj publicznie, że nie będzie więcej agresywny w swoich programach i przyznał, że zaczął słuchać Radia Zet. Stwierdził też, że pobyt w więzieniu uświadomił mu, że nie jest taki twardy, jak o sobie myślał" - dodano.

Trzy kolejne procesy przed Wojciechem Olszańskim

W grudniu zeszłego roku Olszański został skazany przez sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na dwa lata pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych. "Jaszczur" odpowie za nawoływanie do nienawiści na tle wyznaniowym i narodowym. W najbliższym czasie rozpoczną się również trzy kolejne procesy - informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Olszański zakłada partię. "Rzeczpospolita" Liczy na udział w wyborach

Jeden z nich dotyczy gróźb kierowanych pod adresem pracowników Ośrodka, natomiast kolejny dotyczy rozpowszechniania treści nienawistnych wobec Ukraińców i Żydów. Trzeci z nich dotyczy tzw. wydarzeń kaliskich - wtedy też Olszański zorganizował marsz w Kaliszu, gdzie uczestnicy głosili antysemickie hasła, a na Głównym Rynku spalili tekst Statutu Kaliskiego (przywilej tolerancyjny dla Żydów, który został wydany przez Bolesława Pobożnego w 1264 r.).