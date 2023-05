"Wiadomości" uderzają w TVN. Pokazują sondaż, prowadząca mówi o "komunistycznych konfidentach"

Zobacz wideo „Trudno nazwać TVP publiczną telewizją. Nie chcemy na to płacić"

- Polacy jednoznacznie o upolitycznieniu budzącej kontrowersje prywatnej stacji TVN, założonej przez komunistycznych konfidentów. Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl przeprowadziła sondaż, w którym zapytała badanych, czy zgadzają się z opinią, że telewizja TVN wspiera głównie opozycję, a przede wszystkim Platformę Obywatelską. Oto szczegóły - zapowiedziała materiał prowadząca "Wiadomości" Edyta Lewandowska. Według badań przedstawionych w TVP, 42 proc. badanych stwierdziło, że TVN wspiera opozycję, 28 proc. stwierdziło przeciwnie, a 30 proc. odpowiedziało "nie wiem".

TVP po raz kolejny atakuje TVN w swoich materiałach. "Fałszuje historię"

Następnie ukazał się materiał Konrada Warzochy, w którym wypowiadano się wyłącznie negatywnie na temat prywatnej stacji. Podczas sondy ulicznej pojawiły się stwierdzenia, m.in. "co słowo to kłamią", "obrażają Polaków i papieża", "to dziadostwo powinno być zamknięte". Następnie autor materiału stwierdził, że TVN "fałszuje historię" od lat. Użyto fragmentu wywiadu Moniki Olejnik z okazji 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim z prof. Barbarą Engelking, która mówiła o relacjach polsko-żydowskich. Za chwilę przywołano z kolei materiał "Franciszkańska 3". - Właśnie ta stacja wyprodukowała film szkalujący papieża Polaka, oskarżając go o tuszowanie pedofilii w polskim kościele - mówił Warzocha. - Konsekwencją tychże działań jest świadoma czy nieświadoma destrukcja narodu - skomentował Piotr Grzybowski, publicysta z tygodnika "Niedziela". - Trudno jest zorientować się, kto nami manipuluje - powiedział jeden z uczestników sondy ulicznej, co Konrad Warzocha podsumował słowami: "i to od lat".

Prezes sondażowni w zarządzie konserwatywnej organizacji

Sondażownia Social Changes, która przeprowadziła badanie, jest podmiotem co najmniej kontrowersyjnym. Jej prezesem jest Piotr Grabowski, rządzący również w Fundacji Mamy i Taty. Organizacja odpowiadała m.in. za spot, w którym kobiety żaliły się, że zrobiły kariery, ale "nie zdążyły zostać mamami".

Fundacja w ostatnim czasie otrzymała dotację m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a wcześniej realizowała kampanię społeczną na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości

