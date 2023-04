Śląsk. Śmiertelny wypadek w Mikołowie. Nie żyje 33-latek, auto rozpadło się na kawałki

Zobacz wideo Długie weekendy to dla policjantów czas wzmożonej pracy

Śląscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę rano w Mikołowie w województwie śląskim, niedaleko Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Według wstępnych ustaleń, kierowca BMW jechał z dzielnicy Mokre w kierunku Bujakowa. 33-latek podróżował sam, zginął na miejscu. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toczącym się śledztwie.

Śląsk. Śmiertelny wypadek w Mikołowie. Nie żyje 33-latek, BMW rozpadło się na kawałki

Śląska policja, która poinformowała o wypadku w Mikołowie, opublikowała zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich zniszczony samochód, który po uderzeniu w drzewo rozpadł się na kawałki. Przód pojazdu jest doszczętnie zniszczony. Widać też oddzielone drzwi i dach samochodu, co może sugerować, że strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby wydostać ofiarę z wnętrza auta.

Policjanci zaapelowali przy tej okazji do kierowców o jazdę z odpowiednią prędkości, branie pod uwagę warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu i bezwzględne przestrzeganie przepisów. W piątek na polskich drogach doszło do 60 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby, a 72 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 220 nietrzeźwych kierowców. 30 kwietnia i 2 maja br. od godz. 18:00 do 22:00 oraz 1 i 3 maja br. od godz. 8:00 do 22:00, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

