Wiosną pojawia się trujący grzyb, którego można pomylić ze smardzem. Na co zwracać uwagę?

Piestrzenica kasztanowata należy do grzybów, które pojawiają się już wiosną. Pod żadnym pozorem nie należy jednak zbierać piestrzenicy, ponieważ jest to gatunek silnie trujący. Grzybiarze powinni być czujni, bo piestrzenica kasztanowata jest podobna do innego, jadalnego grzyba, a mianowice smardza zwyczajnego.

4 fot. Lasy Państwowe Otwórz galerię Na Gazeta.pl