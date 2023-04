Pogoda na majówkę. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Możliwe burze i przymrozki

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformowali o możliwych zagrożeniach meteorologicznych, które wystąpią w nadchodzący długi weekend. Pierwsze burze pojawią się w sobotę 29 kwietnia.

"W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h. Komórki burzowe przemieszczają się w kierunku wschodnim. Burze utrzymają się do godzin wieczornych" - przekazali synoptycy z IMGW.



Pogoda. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW w najbliższych dniach

29 kwietnia synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne "w związku z opadami deszczu w zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły". Mogą tam wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. "Ostrzeżenie wydano także dla rzeki Czarnej w woj. świętokrzyskim".

Od godz. 6.00 w sobotę 29 kwietnia do godz. 6.00 w niedzielę 30 kwietnia obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód w Zlewni Pilica do Zbiornika Sulejowskiego w woj. świętokrzyskim.

Od niedzieli 30 kwietnia do poniedziałku 1 maja obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody w zlewniach w woj. śląskim: Brynica wraz ze zbiornikiem Kozłowa Góra, Biała Przemsza, Gostynia, Pszczynka, Iłownica, Brennica oraz Żylica.

Pogoda na majówkę. Kiedy będzie ciepło? Niż Vasco mocno namiesza

IMGW ostrzega przed przymrozkami

W niedzielę 30 kwietnia od godz. 7.30 do godz. 7.30 w poniedziałek 1 maja obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Dotyczą one całego kraju. Według synoptyków ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują również od godz. 7.30 we wtorek 2 maja do godz. 7.30 w środę 3 maja.

Dotyczy to południowej części kraju. W szczególności powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego. Przymrozki wystąpią również w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowatorskim, limanowskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim, krośnieńskim, sanockim, leskim oraz bieszczadzkim.