Skremowany i poszukiwany. Dlaczego śledczy nie zakończyli sprawy handlarza respiratorami?

Andrzej Izdebski dostarczył do polskich szpitali respiratory, które nie nadawały się do użytku w placówkach medycznych. Transakcja z Ministerstwem Zdrowia opiewała na kwotę aż 200 milionów złotych. W czerwcu 2022 roku media poinformowały, że Izdebski nie żyje. Mężczyzna miał zostać znaleziony martwy w mieszkaniu w Tiranie w Albanii. Zwłoki zostały sprowadzone do Polski i skremowane, zanim służby przystąpiły do czynności w tej sprawie.

Andrzej Izdebski zmarł niemal rok temu. Prokuratura nie zamyka postępowania w jego sprawie

Chociaż od sprawy związanej ze śmiercią Andrzeja Izdebskiego minęło ponad dziewięć miesięcy, to nadal trwają działania służące "urzędowemu stwierdzeniu" śmierci mężczyzny. Jak wyjaśnia "Gazeta Wyborcza", śledztwo w tej sprawie trwa, a co za tym idzie, wszystkie zarzuty pozostają w mocy.

Na tym nie koniec, bowiem polscy śledczy nie anulowali listu gończego za 71-latkiem. - Chcemy uniknąć potencjalnej kompromitacji, do której mogłoby dojść, gdyby okazało się, że osoba skremowana to jednak nie był nasz poszukiwany - wyjaśnił działania służb prokurator Andrzej Jeżyński w rozmowie z "GW".

Dane handlarza respiratorami zniknęły z bazy SIS II. W tym czasie zmarł

Jak zaznaczył, to niestandardowa sytuacja wynikająca z tego, że nikt z bliskich zmarłego ani służby konsularne nie uczestniczyły w identyfikacji ciała zmarłego w Albanii. Po przewiezieniu zwłok do Polski odbyła się kremacja, która również miała miejsce bez obecności śledczych. Udało się jednak pozyskać próbkę DNA pobraną w trakcie sekcji zwłok w Trianie i porównać ją z materiałem od matki Izdebskiego. Wyniki porównawcze potwierdziły, że był to materiał pobrany od handlarza respiratorami (który wcześniej zajmował się m.in. handlem bronią).

ABW wiedziała, że handlarz bronią wyjechał z Polski. "Przemilczano temat"

Andrzej Izdebski wiosną 2020 roku wziął od Ministerstwa Zdrowia 154 mln złotych zaliczki na zakup respiratorów, z czego ostatecznie się nie wywiązał. Mężczyzna wcześniej został uznany za wiarygodnego przez Agencję Wywiadu, chociaż zajmował się m.in. handlem bronią. Jesienią 2021 roku Izdebski zniknął z Polski zanim prokuratura zdążyła przedstawić mu zarzuty.