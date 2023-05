Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informator opisujący wiele istotnych zasad, które będą obowiązywać podczas zbliżających się matur. Znajduje się wśród nich m.in. zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych. Maturzystów, którzy nie zastosują się do wytycznych CKE, czekają poważne konsekwencje.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwóch maturzystów zniszczyło podświetlany pylon przed budynkiem policji w Sochaczewie.

CKE: Wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną będzie skutkowało unieważnieniem matury

Zakaz posiadania przy sobie telefonów będzie obowiązywał zarówno podczas egzaminów pisemnych, jak i ustnych. CKE wyraźnie zaznacza, że zabronione jest nie tylko korzystanie z urządzeń w trakcie egzaminów, ale także samo wnoszenie ich na salę, w której przeprowadzone zostaną egzaminy. "Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3/mp4, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższych zasad będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu, odpowiednio w części ustnej lub pisemnej" - czytamy w informatorze CKE.

Polska medalistka olimpijska podejrzana o oszustwo. Zofia Klepacka usłyszała zarzuty

Uczniowie, którzy złamią zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, nie zostaną dopuszczeni do egzaminów poprawkowych. Posiadanie telefonu podczas obowiązkowych egzaminów maturalnych będzie zatem oznaczało konieczność czekania do następnego roku na możliwość zdawania matury. Jeżeli telefon zostanie znaleziony u maturzysty przystępującego do egzaminu z przedmiotu nieobowiązkowego, osoba taka otrzyma z unieważnionego egzaminu wynik 0 proc.

Matura 2023. Wyższe stawki za sprawdzanie egzaminów

Matura 2023. Co można mieć ze sobą podczas egzaminu maturalnego?

Wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonych przedmiotów, innych niż telefony komórkowe, też będzie wiązało się z unieważnieniem egzaminu. Dlatego maturzyści powinni zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Na salę egzaminacyjną będzie można wnieść dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, butelkę wody bez etykiety oraz chusteczki higieniczne bez opakowania.