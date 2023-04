ANAKONDA 23. Ostrzeżenie przed wzmożonym ruchem pojazdów wojskowych na drogach. Uwaga na zdjęcia

Dowództwo Operacyjne informuje na Twitterze, że "w najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych po drogach większości województw na terenie Polski. 2 maja br. żołnierze i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych rozpoczną przemieszczenie na ćwiczenie ANAKONDA 23". Na grafice dołączonej do wpisu widnieje grafika czołgu, a na niej przekreślony aparat fotograficzny, co oznacza zakaz robienia zdjęć pojazdom. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

REKLAMA

"Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, trzeba zachować szczególną ostrożność. Zabronione jest wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Bądź świadomy zagrożeń! Nie publikuj informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk. Nie udostępniaj lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, przedstawiające ważne obiekty wojskowe, instalacje i urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności" - napisano z kolei w komunikacie na stronie internetowej wojsko-polskie.pl.

Ćwiczenia ANAKONDA 23

Jak tłumaczy Wojsko Polskie, ćwiczenie pod kryptonimem ANAKONDA 23 (AN-23) to dziewiąta edycja największego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP. Wojskowe manewry odbywają się z czynnym udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich. Są ściśle skoordynowane z amerykańskim ćwiczeniem pod nazwą DEFENDER 23 oraz szwedzkim AURORA 23 w ramach inicjatywy połączenia manewrów wzdłuż wschodniej flanki NATO pod nazwą "Exercise Trifecta".

Armia dodaje, że "ANAKONDA jest niezwykle ważna dla nas wszystkich - obywateli i żołnierzy. Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pewność, że Wojsko Polskie jest dobrze przygotowane, gotowe i zdolne do obrony granic Polski i jej niepodległości, która - pamiętajmy - nie jest dana raz na zawsze. Dlatego, mając na uwadze eskalację zagrożeń w Europie, w związku z nieuzasadnioną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, zidentyfikowaliśmy nowe wymagania operacyjne, które wpłynęły na koncepcję ćwiczenia ANAKONDA 23". Zapowiedziano też, że "w części aktywnej ćwiczeń od 17 kwietnia do 16 maja, z fazą kulminacji działań od 6 maja 2023 r. udział weźmie ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich". W ćwiczenia będą zaangażowani nie tylko profesjonalni wojskowi, ale także uczniowie klas mundurowych. "Kilkuset uczniów klas mundurowych oraz członków grup rekonstrukcyjnych realizować będzie wybrane epizody taktyczne z wojskami operacyjnymi i WOT" - czytamy w oświadczeniu.

Nieoficjalnie: Egipt był bliski sprzedaży pocisków Rosji. Zmienił zdanie

Ćwiczenia ANAKONDA 23 są jednym z najważniejszych elementów systemu szkolenia w Wojsku Polskim. Ich scenariusz jest tak przygotowywany, aby jak najbardziej przypominał rzeczywistą sytuację. Wpisuje się też w profil i dynamikę obecnych zagrożeń i dylematów strategiczno-operacyjnych wzdłuż wschodniej flanki NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego. Zamierzeniem ćwiczenia jest integracja państw sojuszniczych i partnerskich w celu sprawdzenia poziomu interoperacyjności i zdolności współdziałania rodzajów sił zbrojnych w odpowiedzi na realne zagrożenia w regionie Morza Bałtyckiego.