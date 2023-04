Samuel Pereira wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Pokieruje TVP Info. "Witam z powrotem"

Zobacz wideo "Jeżeli za bardzo ocieplimy planetę, to konsekwencje będą tragiczne". Rozmowa z Mirosławem Proppé, Prezesem Fundacji WWF Polska

O powołaniu Samuela Pereiry na stanowisko wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej napisał portal Wirtualne Media. "Witam z powrotem na placu [siedziba TAI mieści się przy placu Powstańców Warszawy w stolicy - przyp. red.]" - napisał Michał Adamczyk. W mailu do pracowników poinformował, że Pereira jako wicedyrektor TAI będzie odpowiadał za TVP Info. Zastąpi tym samym Łukasza Bednarza, który przejął z kolei obowiązki dyrektora i redaktora naczelnego TVP3 Warszawa - podają Wirtualne Media.

REKLAMA

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Samuel Pereira wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Pokieruje też TVP Info

Samuel Pereira jest związany z Telewizją Polską od marca 2016 roku. Najpierw był zastępcą kierownika redakcji publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i razem z Dawidem Wildsteinem odpowiadał za programy publicystyczne w TVP Info. Po roku został redaktorem naczelnym i kierownikiem redakcji TVP.info. W 2020 r. stracił stanowisko, a w ramach reorganizacji mianowano go na zastępcę kierownika redakcji mediów interaktywnych. Z Michałem Adamczykiem współpracował przy programie "Strefa starcia", którego był wydawcą.

Jarosław Olechowski zdymisjonowany. Wcześniej media donosiły o liście

We wtorek Jarosław Olechowski został zdymisjonowany przez prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza ze stanowisk dyrektorskich w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, TVP3 i TVP Warszawa. Powody tej decyzji są nieznane, natomiast kilka dni wcześniej Onet ujawnił anonimowy list, który trafił do władz Prawa i Sprawiedliwości. Jego autor wprost przyznaje się do działania na korzyść partii Jarosława Kaczyńskiego i uważa, że ma udział w wysokich wynikach sondażowych tego ugrupowania. Autor anonimu zarzuca też prezesowi TVP, Mateuszowi Matyszkowiczowi, polityczny sabotaż i stara się udowodnić, że ten podejmuje działania, które nie sprzyjają PiS-owi. Według źródeł portalu autorem listu miał być właśnie Jarosław Olechowski. Były prezes TAI zaprzeczył.