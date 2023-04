"WP" o nowych faktach w związku z hejterskim kontem "MS_Madzia". Dziwna reakcja Kalety

Zobacz wideo Martyna Zastawna gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl

Jak informowaliśmy, dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 we współpracy z FrontStory opisali w swoim artykule działalność tajemniczego konta na Twitterze o nicku "MS_Madzia", na którym publikowano m.in. hejterskie wpisy pod adresem posłanki Magdaleny Filiks. "Dziennikarz nie ujawnił personaliów. Ta obrzydliwa baba @filiksmagdalena ukrywała pedofila, który molestował jej dzieci. Wszystko, by chronić platformianych przestępców i popaprańców z PO" - głosił jeden z obraźliwych wpisów "MS_Madzi". Hejterskie konto nie poprzestaje jednak wyłącznie na uderzaniu w polityków opozycji. Dziennikarz WP Szymon Jadczak w najnowszym materiale na temat "MS_Madzi" przywołują przypadki, w których publikowało ono nieprzychylne wpisy na temat polityków obozu rządzącego. "O Andrzeju Dudzie pisze, że jest 'prezydentem polin' i że 'szmaci Polskę', [...] Jarosława Kaczyńskiego nazywa 'wynaturzeńcem'" - czytamy w artykule.

Dziennikarze umieścili awatar "Madzi" zamieszczony na Twitterze w dwóch programach komputerowych, które rozpoznają twarz, a także pokazali je znajomym Magdaleny S., pracownikom uczelni, w której studiowała oraz pracownikom prokuratury, gdzie pracuje. "Wszystko i wszyscy potwierdzają: to Magdalena S." - podsumowują autorzy artykułu. Zapytali także o zdjęcie pochodzące z konta "MS_Madzi" samą Magdalenę S. - Nie prowadzę żadnego profilu na Twitterze. Zdjęcie z tego konta nie przedstawia mojej osoby - odparła. Jak podają autorzy materiału, nic nie wiadomo też jednak, aby kobieta złożyła zawiadomienie o kradzieży tożsamości, konto również nie jest zablokowane, mimo że w przypadkach podszywania się pod inną osobę, jest taka możliwość. "Za to, odkąd skontaktowaliśmy się z Magdaleną S. pierwszy raz, konto Ms_Madzia zablokowało na Twitterze autorów tego tekstu, a potem także inne osoby z Wirtualnej Polski i spoza redakcji, które na prośbę autorów zaczęły obserwować wpisy "Madzi". Konto zmieniło też sposób działania - dziś głównie udostępnia wpisy innych użytkowników Twittera, przede wszystkim osób związanych ze Zbigniewem Ziobrą i wymiarem sprawiedliwości" - czytamy w artykule WP. "To jest prawdziwy Mąż Stanu!!" - pisało konto o ministrze Ziobro.

"Kolejne zdjęcia i szczegóły z życiorysu wykorzystywane przez hejterskie konto Ms_Madzia na Twitterze wskazują, że stoi za nim Magdalena S., asystentka prokuratora z wydziału wojskowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku" - donosi WP w nowym artykule. Informacje z konta, takie jak miejsce zamieszkania, uczelnia, a nawet hodowla rzadkiej rasy węgierskich świń ("MS_Madzia" chwaliła się nimi na Twitterze) pokrywają się ze szczegółami z życia Magdaleny S. Jak ustalili dziennikarze, konto wcześniej nosiło inną nazwę, mianowicie "MagdalenaS_13", co pokrywa się z imieniem i inicjałem nazwiska pracownicy prokuratury. Ustalono również, że konto wówczas miało ustawiony inny awatar - najpierw zdjęcie przedstawiające kobietę z buldogiem francuskim, następnie kobietę z czarnymi włosami. Dziennikarze ponownie wrzucili te zdjęcia do programu komputerowego, który rozpoznaje twarze. Wyniki zaprowadziły do konta twitterowego "Madzi" oraz uczelni, którą ukończyła Magdalena S.

"Obie fotografie porównaliśmy też ze zdjęciem Magdaleny S. które znaleźliśmy wcześniej, a na którym ona sama się rozpoznała. Tym razem użyliśmy programu oceniającego, czy na fotografiach jest ten sam człowiek. Dla kobiety widocznej na zdjęciu z buldogiem wynik zgodności wyniósł 81 proc., dla kobiety z drugiej fotografii - 84 proc. Według twórców programu do porównywania zdjęć wynik powyżej 80 proc. oznacza, że na fotografiach jest ta sama osoba" - opisuje portal. Dziennikarze zapytali Magdalenę S., czy rozpoznaje siebie na zdjęciach, jednak nie otrzymali odpowiedzi.

WP o hejterskie konto zapytało resort Ziobry. "Ministerstwo Sprawiedliwości nie zna ani źródła takich wypowiedzi, ani tym bardziej osoby wypowiadającej się w ten sposób" - odpowiedziało ministerstwo. Dziennikarz zwraca jednak uwagę na niecodzienną reakcję wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety na pytania o hejterskie konto. "Z jakiejś szeregowej pracownicy prokuratury robicie jakąś naczelną hejterkę w Polsce? To wy się stuknijcie w... czoło. [...] Sok z Buraka, który milionowe zasięgi generuje, to dla was jest: nie ma problemu, nie jesteśmy, nie ma Soku z Buraka, nie ma Soku z Buraka. Halo, halo tu ziemia, Sok z Buraka" - wykrzykiwał polityk do dziennikarza TVN24 Radomira Wita, energicznie machając przy tym rękami.

