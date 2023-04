Nowa umowa w sprawie wzmocnienia polskiej obrony przeciwlotniczej. "Skokowy wzrost możliwości rażenia"

O umowie poinformowały polski MON i źródła brytyjskie. Mariusz Błaszczak, szef MON stwierdził, że "to skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej."

Rzecznik Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek poinformował, że umowa z MBDA Group opiewa na dostawę 44 wyrzutni iLauncher i kilkuset pocisków CAMM na potrzeby zestawów rakietowo-artyleryjskich ZRA Pilica+. Wartość umowy wynosi ok. 1,9 mld GBP (ok. 10 mld zł), a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2025-2029.

Płatek dodał, że Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum Pilica+ na dostawę 16 kolejnych zestawów oraz dostosowanie sześciu już zamówionych zestawów PSR-A Pilica do standardu Pilica+. Wartość umowy, która zostanie zrealizowana do 2029 r., wynosi ok. 3 mld zł.

Dostosowane do standardu PSR-A Pilica+ systemy będą zdolne do prowadzenia autonomicznych działań w różnych warunkach pogodowych i widoczności z wykorzystaniem własnych pasywnych systemów rozpoznania i śledzenia oraz na podstawie informacji radiolokacyjnej przesyłanej ze stanowiska dowodzenia baterii - podaje Wojsko Polskie.