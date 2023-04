Wybudzanie 8-letniego Kamilka wstrzymane. Szpital: Chodzi o zakażenie organizmu chłopczyka

W piątek Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II wydał komunikat dot. stanu zdrowia ośmiolatka. "Wybudzanie Kamilka zostało wstrzymane z powodu kolejnych problemów infekcyjnych. Długo nieleczone, rozległe oparzenia powodują zakażenie organizmu chłopczyka połączone z niewydolnością wielonarządową" - czytamy. "Przy poważnym przebiegu choroby oparzeniowej takie problemy występują często, ale są do przezwyciężenia" - zapewnia szpital i dodaje, że chłopiec pozostaje w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. "Najbliższy czas poświęcony będzie na ustabilizowanie stanu zdrowia małego pacjenta" - podkreśla placówka.

Ośmiolatek był katowany przez ojczyma

Na początku kwietnia ośmioletni Kamil z Częstochowy trafił do szpitala z rozległymi poparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn, a także z licznymi nieleczonymi złamaniami. Dawid B., 27-letni ojczym chłopca, miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. On i 35-letnia matka dziecka, Magdalena B., zostali zatrzymani przez policję. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa chłopca; usłyszał również zarzuty bicia Kamila, przypalania go papierosami oraz doprowadzenia do złamań i ran oparzeniowych. Z kolei kobiecie postawiono zarzut narażenia swojego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Stwierdzono również, że pomagała mężowi znęcać się nad chłopcem. Zarzuty usłyszeli też ciotka i wujek chłopca, którzy mieszkali z nim, jego matką i ojczymem. Para nie reagowała na krzywdy wyrządzane dziecku.

Uwaga! Poniższa relacja ojca i macochy Kamila może być zbyt drastyczna dla wrażliwych odbiorców.

Przerażająca relacja ojca ośmiolatka. "Dziecko wyło z bólu"

Artur Topól, biologiczny ojciec Kamila, w rozmowie z "Faktem" opowiedział, że chciał, aby jego synowie (Kamil i siedmioletni Fabian - obaj chłopcy mieszkali z matką) spędzili Wielkanoc z nim i jego żoną Ewą. Była partnerka zwlekała z decyzją. W końcu 2 kwietnia napisała mu w SMS-ie, że Fabian oparzył Kamila wodą. Mężczyzna myślał wówczas, że Magdalena B. skłamała, żeby nie oddawać mu dzieci na święta. Po zapewnieniach, że nie zgłosi sprawy do kuratorium czy MOPS-u, kobieta wysłała zdjęcie na dowód. "Było wstrząsające. Kamilek z ranami na twarzy i brudną od krwi bluzeczką siedział na dywanie" - czytamy w relacji "Faktu".

Ojciec dziecka wraz z partnerką pojechali do mieszkania Magdaleny B. - Weszliśmy do pokoju, gdzie leżał Kamil. Zaduch i smród niesamowity. Piec grzał na całego. Kamil leżał w stosie poduszek jak śmieć - podkreśliła w rozmowie z "Faktem" macocha ośmiolatka. Jak dodała, kiedy chcieli z mężem umyć chłopca, Magdalena B. podała im starą, brudną szmatę. - Mówię jej: daj czystą pieluchę. Namoczyła ją, myliśmy twarz dziecku, ono wyło z bólu - zrelacjonowała. - Gdy przyjechał lekarz, powiedział mi krótko: "panie Arturze, śmierdzi ropą...". Moje dziecko śmierdziało gorzej niż trup. Do czego ona doprowadziła! Za to, co zrobiła, niech siedzi w więzieniu do końca życia! - zaznaczył Artur Topól.

***

Potrzebujesz pomocy albo jesteś świadkiem przemocy?

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia". Więcej informacji znajdziesz na tej stronie - LINK. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

***

