To słowo w "Wiadomościach" TVP nie padło. "Lektor chyba się wstydził"

18 kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko influencerce Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion, i aktorowi Maciejowi Musiałowi (oboje zgodzili się na podawanie danych osobowych). Zostali oni oskarżeni o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to kara grzywny - od 10 tys. do 500 tys. złotych. Doniesienia potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zdaniem śledczych - jak podaje tvp.info - 31 sierpnia 2021 roku i 6 lipca 2022 roku na Instagramie Maciej Musiał publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Julii Kuczyńskej zarzucono z kolei, że 23 czerwca ubiegłego roku zareklamowała na Instagramie włoskie piwo.

"Wiadomości" TVP o reklamowaniu alkoholu. Media: Lektor "chyba się wstydził"

Temat został przedstawiony w środowym głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. W materiale Jakuba Krzyżaka przytoczono fragment wspomnianej ustawy: widzowie mogli zobaczyć kolejne podpunkty na ekranie, odczytał je także lektor, który... z nieznanego powodu pominął jedno słowo. "Lektor odczytał tekst ustawy, ale kiedy doszedł do ósmego punktu, to pominął jedno słowo. Tak, zgadliście, 'seksualną'. Chyba się wstydził" - zakpił administrator twitterowego profilu "Oglądam 'Wiadomości', bo nie stać mnie na dopalacze 2", który codziennie punktuje to, co padło na antenie w ostatnim wydaniu dziennika.