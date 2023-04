Straż Graniczna dotarła do instrukcji dla "kurierów" migrantów dowożonych na granicę z Polską [WIDEO]

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że funkcjonariusze dotarli do materiału filmowego, który trwa nieco ponad dwie minuty i zawiera wskazówki dla osób, które mają przewozić migrantów na granicę Polski i Białorusi. Strażnicy mieli zdobyć film w czasie działań operacyjnych dotyczących przestępczości związanej z nielegalną migracją - wskazała rzeczniczka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

REKLAMA

Straż Graniczna dotarła do instrukcji dla "kurierów" migrantów

Straż Graniczna opublikowała nagranie na Twitterze. "Proceder nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski jest sztucznie wywołany przez służby białoruskie i nadzorowany przez grupy przestępcze z nimi współpracujące" - czytamy we wpisie.

W pierwszej części filmu osoba zza kadru wyjaśnia po rosyjsku, jakie są zadania kurierów i oczekiwania wobec nich, oraz zaznacza, że jest to działalność nielegalna. Padają też stawki za transport jednej osoby, które są "zależne od odległości i sezonu; w sezonie to kwota 600-700 euro za osobę". Ostatnia część filmu to zdjęcia polskiej Straży Granicznej, które pokazują m.in. pościgi za kurierami. SG dodaje, że "praktyką staje się to, iż kurierzy jeżdżą w grupach po kilka samochodów, często pilotowani przez jeszcze jeden pojazd, który nie przewozi cudzoziemców, poruszają się z dużą prędkością, ignorują zasady ruchu drogowego i próbują uciekać przed kontrolami". W ostatnim czasie zdarzały się też wypadki z ich udziałem.

Za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom nielegalnego przekraczania granicy RP grozi do ośmiu lat więzienia. Straż Graniczna uzupełnia, że wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych pod takim zarzutem, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle z karnym wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają oni również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen na czas od 5 do 10 lat.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Wiceszef MSWiA: Dodatkowe zabezpieczenia na granicy Polski z Białorusią

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował w czwartek, że "Straż Graniczna rozpoczęła zabezpieczanie rzek na granicy polsko-białoruskiej". Bug, Świsłocz i inne mniejsze rzeki to jedyne miejsca, gdzie nie powstała fizyczna bariera, która ma utrudniać lub uniemożliwiać przekroczenie granicy. Na antenie Polskiego Radia 24 Wąsik wskazał, że dodatkowe zabezpieczenia mają powstać również na granicy z Obwodem Kaliningradzkim, co polski rząd zapowiada już od kilku miesięcy. Władze twierdzą, że może istnieć zagrożenie powstania "nowego szlaku" migracji do Polski, właśnie przez granicę z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Wąsik ocenił, że "granica jest bezpieczna". Straż Graniczna codziennie informuje o kolejnych, nowych próbach przekroczenia granicy przez migrantów W czwartek było to 98 osób, między innymi obywatele Somalii i Indii. W tym roku na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 270 osób. Pogranicznicy podali, że wobec 88 zastosowano areszt. Jak podaje oko.press, na początku tego tygodnia w szpitalu w Białymstoku zmarła 43. ofiara kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskiej granicy. 58-letni Syryjczyk doznał obrażeń po upadku z zapory na granicy polsko-białoruskiej.