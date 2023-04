Majówka 2023. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej. 30 kwietnia wypada też handlowa niedziela

Konsumenci, którzy dopiero planują wybrać się na zakupy przed długim weekendem majowym, nie powinni mieć problemów ze zrealizowaniem swych zamierzeń. Przed majówką sporo sklepów jest czynnych dłużej niż na co dzień. Placówki handlowe pozostaną otwarte do końca kwietnia, a w wielu z nich zakupy będzie można zrobić także później.

Przed majówką niektóre sklepy będą otwarte dłużej. 30 kwietnia wypada niedziela handlowa

Niektóre sklepy postanowiły wydłużyć w ostatnich dniach kwietnia godziny pracy. Jak informuje portal Strefa Biznesu, należy do nich m.in. Biedronka oraz Polomarket. "Wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów przed majówką, aby dodatkowo zwiększyć komfort zakupowy naszych klientów. W tym czasie wiele osób planuje większe zakupy związane z długim weekendem, wielu Polaków wybiera się dodatkowo w podróż, a taka decyzja zapewni im jeszcze większą wygodę" - przekazała w swoim komunikacie prasowym Biedronka. Do końca kwietnia ponad 3300 sklepów należących do tej sieci będzie otwartych w godzinach od 6 do 23.



Z kolei niektóre sklepy Polomarket będą w tym okresie czynne nawet do godziny 23:30. Sklepy pozostaną otwarte także w niedzielę 30 kwietnia. W ostatni dzień tego miesiąca wypada bowiem niedziela handlowa.

Majówka 2023. Kiedy będzie można zrobić zakupy podczas długiego weekendu?

1 maja, jak na Święto Pracy przystało, to dzień wolny od obowiązków zawodowych, również dla handlowców. Świętem ustawowo wolnym od pracy jest także 3 maja. W tych dniach zakupy będzie można zrobić wyłącznie w małych sklepach, o ile ich właściciele postanowią osobiście stanąć podczas świąt za ladą.

Inaczej będzie 2 maja. Choć wypada wówczas Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, podczas tego święta sklepy zostaną otwarte. Niektóre z nich, na przykład część placówek należących do sieci Polomarket, wydłużyły nawet planowane na ten dzień godziny otwarcia. Natomiast większość sklepów będzie czynna 2 maja w takich samych godzinach, jak podczas pozostałych dni handlowych.