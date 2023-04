Jaka będzie pogoda w majówkę? Czasem słońce, czasem deszcz, a nawet i burze. "Przeplatanka"

Według zapowiedzi synoptyków pogoda w weekend majowy będzie bardzo zróżnicowana. "Sobota deszczowa. W niedzielę i poniedziałek więcej słońca i ciepło za sprawą rozbudowującego się wyżu. Od wtorku zmiana w pogodzie, pojawią się burze, a nad Polskę napłynie chłodniejsze powietrze" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. Jak rozpocznie się w długi weekend?

"Nadchodzący tydzień przyniesie zmienną pogodę - cieplejsze dni będą się przeplatały z chłodniejszymi, a okresy bezdeszczowe z deszczowymi. Mogą występować jeszcze lokalne przymrozki, a w sobotę prognozowane są intensywniejsze opady deszcz" - poinformowali synoptycy IMGW.

Zmienne zachmurzenie pojawi się już w piątek 28 kwietnia. Na wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Po południu pojawią się również na zachodzie. Na Suwalszczyźnie maksymalna temperatura wyniesie 10 st. C. Na Dolnym Śląsku będzie nieco cieplej, do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy z piątku na sobotę na północnym wschodzie pojawią się przymrozki. W szczytowych partiach Tatr może padać śnieg.

Świątek rzuciła wyzwanie. Chce dbać o innych i promować swoją pasję

29 kwietnia pojawi się zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu będzie pogodnie, jednak w pozostałej części kraju pojawi się deszcz. Suma opadów na południu kraju wyniesie około 15 mm, a w Tatrach spadnie około 10 cm śniegu. Termometry wskażą o 11 st. C na Suwalszczyźnie, do 16 st. C na Dolnym Śląsku - przekazuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski. 30 kwietnia opady pojawią się na Podkarpaciu, natomiast w pozostałej części Polski będzie pogodnie. Na Podlasiu temperatura wyniesie 10 st. C, cieplej będzie na Podkarpaciu - do 15 st. C.

Weekend majowy 2023 niezwykle korzystny. Ile przypada dni wolnych?

Pogoda. Jaka pogoda będzie w majówkę?

Poniedziałek 1 maja będzie słoneczny. Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie się kształtować w przedziale od 15 do 18 st. C. Na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie będzie 14 st. C, natomiast na Podkarpaciu możemy się spodziewać nawet 19 st. C. We wtorek 2 maja ponownie pojawią się zachmurzenia oraz opady deszczu. Burze na Podkarpaciu przyniosą nawet 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr będzie silny, w porywach osiągnie do 80 km na godzinę. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą 11 st. C. Do 21 st. będzie natomiast na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę.



W środę 3 maja w centrum kraju pojawi się duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie będzie sporo chmur, możliwe będą również opady deszczu. "W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy" - przekazuje synoptyk Artur Chrzanowski.

Kolejne ochłodzenie pojawi się 4 maja - w wielu miejscach pojawi się też deszcz, a na północy deszcz ze śniegiem. W nocy temperatura minimalna na północnym wschodzie wyniesie -3 st. C, a na południu do 2 st. C. W ciągu dnia termometry wskażą od 7 st. C na północy do 11 st. C na południu kraju.