Co pyli w maju? Na te rośliny alergicy muszą szczególnie uważać [LISTA]

Sezon na pylenie trwa od połowy lutego do końca października. Wysokie stężenie pyłków w powietrzu daje się jednak we znaki najbardziej w okresie wiosenno-letnim. Jednym trudniejszych dla alergików miesięcy jest maj, kiedy to rośliny na dobre zaczynają rozkwitać. Podczas, gdy większość ludzi z radością obserwuje budzącą się do życia przyrodę, oni zmuszeni są do zażywania leków i ograniczania wychodzenia z domu. Co może wywołać alergię w maju?

Co pyli w maju? Grzyby, drzewa i nie tylko

Maj obfituje w różnorodne rodzaje pyłków. Alergikom dawać się we znaki mogą zarówno grzyby, drzewa, jak i trawy. Pełny wachlarz roślin pylących w tym miesiącu obejmuje:

grzyby pleśniowe z gatunku Cladosporium (ich zarodniki rozprzestrzeniają się za pomocą wiatru);

grzyby rozwijające się na warzywach i owocach w naszych domach znane pod nazwą Alternaria;

dęby;

brzozy;

szczaw;

pokrzywę;

babkę lancetowatą.

Uciążliwa alergia na pyłki. Jak rozpoznać u siebie ewentualne objawy?

Reakcja organizmu, nietolerującego obecnego w powietrzu alergenu, pojawia się zazwyczaj po upływie kilkunastu minut. Poza powszechnie znanymi objawami, takimi jak katar, łzawienie i zaczerwienienie oczu, kichanie, kaszel czy duszności mogą wystąpić również swędzące zaczerwienienia na skórze, puchnące palce i bóle głowy.



W przypadku odczuwania podobnego dyskomfortu należy skontaktować się z lekarzem, który pomoże ocenić intensywność alergii i przepisze lekarstwa łagodzące związane z nią dolegliwości. Nieleczona alergia nosi bowiem ryzyko przerodzenia się w astmę.