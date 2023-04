Choroba lub spóźnienie na egzamin ósmoklasisty? Z tych terminów dodatkowych możesz skorzystać [LISTA]

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym testem dla wszystkich uczniów kończących naukę na etapie szkoły podstawowej. Choć nie ma on ustalonego progu zdawalności, a co za tym idzie, nie można go nie zdać, ma wpływ na to, do jakiej szkoły wyższej dostanie się uczeń i niezmiennie wiąże się z dużym stresem. Wśród pytań, które pojawiają się w głowach przystępujących do niego uczniów, jednym z najczęstszych jest: Co zrobić w sytuacji, gdy spóźniliśmy się na egzamin bądź nie pojawiliśmy się na nim ze względu na chorobę? Wyjściem z tej sytuacji są terminy dodatkowe.

Spóźnienie lub nieobecność z przyczyn zdrowotnych na egzaminie ósmoklasisty. Co robić?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty nie tylko zaważy na możliwości dostania się do wybranej przez siebie szkoły, ale i stanowi warunek ukończenia dotychczasowego etapu edukacji. Jeśli w dniu testu niespodziewanie zachorujemy, a nasz stan uniemożliwi nam dotarcie do szkoły, powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza. Uzyskane od niego odpowiednich dokumentów potwierdzających chorobę jest kluczowe dla złożenia podania do dyrekcji o zwolnienie z egzaminu i możliwość napisania go w jednym z terminów dodatkowych. Gorzej sprawa ma się już w przypadku spóźnienia. Jeśli nie dotrzemy na czas do placówki, a test się rozpocznie, nie zostaniemy już wpuszczeni do sali. Nie należy jednak odpuszczać i rezygnować z pozostałych egzaminów. Podanie do dyrektora może dać nam bowiem szansę na ponowne przystąpienie do testu, na którym nie zdążyliśmy się zjawić.

Terminy dodatkowe na egzamin ósmoklasisty w 2023 roku

Wszystkie terminy dodatkowe, z jakich możemy skorzystać w celu nadrobienia zaległego egzaminu, przypadają na czerwiec. Są to kolejno: