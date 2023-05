Czy można grillować na balkonie i plaży? Co z parkiem? Możliwe nawet 5 tysięcy kary

Grillowanie to dla wielu osób nieodłączny element majówki lub weekendu, gdy za oknem dopisuje słoneczna pogoda. Zanim jednak rozpalimy grilla i zabierzemy się za przyrządzanie na nim smakołyków, warto sprawdzić, czy możemy robić to w wybranym przez nas miejscu. W niektórych przypadkach możemy bowiem liczyć się z mandatem w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czysty ruszt, pięknie podane przekąski i szybko schłodzone napoje, czyli myki na sezon grillowy

Majówka 2023. Czy można grillować na balkonie?

Grillowanie na balkonie to kwestia, która wywołuje wiele emocji i kwestii spornych. Niektórym mogłoby się wydawać, że na własnym balkonie mogą bez problemu rozpalić grilla, jednak nie wszyscy mieszkańcy mogą być wyrozumiali na dym, który wpada do ich mieszkań. Przepisy dotyczące tej kwestii zwykle zawarte są w regulaminach spółdzielni i wspólnot. Warto pamiętać, że nawet jeśli grillowanie jest dozwolone, może naruszać przepisy pożarowe. Ponadto sprawcę nadmiernego zadymienia straż miejska może ukarać mandatem do 500 zł za zakłócanie porządku.

Polski lekkoatleta niepoczytalny? Prokuratura wezwała biegłego. "Są wątpliwości"

Grillowanie na plaży i w lesie. Czy grozi za to mandat?

Dla wielu osób jasnym jest, że w lesie nie można grillować ani rozpalać ognisk. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że rozpalanie ognia jest niedozwolone również na obszarach znajdujących się w odległości do 100 metrów od granicy z terenami leśnymi. Jeśli złamiemy przepisy i stworzymy zagrożenie pożarowe, musimy liczyć się z możliwym mandatem nawet do 5 tysięcy złotych.

Prosty sposób na szybszy wzrost koperku. Wzejdzie już po czterech dniach

Rozpalanie grilla na plaży pełnej ludzi również może skończyć się karą. Za zakłócanie spokoju publicznego możliwy jest mandat w wysokości do 500 zł. Istnieją jednak specjalnie wyznaczone strefy (np. nad Wisłą w Warszawie), gdzie grillowanie jest możliwe. Również w przypadku parków należy wcześniej sprawdzić w regulaminie, czy dozwolone jest rozpalanie grilla. W niedozwolonym miejscu, podobnie jak na balkonie i plaży, grozi mandat do 500 zł.

To gdzie można grilować? Na pewno jest to dozwolone na własnym podwórku. Przestrzeń znajdziemy też w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, których listę w naszej okolicy często możemy sprawdzić w sieci.