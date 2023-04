Radio Niepokalanów ogłosiło w mediach społecznościowych wyzwanie ("Maj w sukience dla Maryi"), dotyczące stroju wierzących kobiet. Duchowni zachęcają Polki, by przez cały maj nosić wyłącznie sukienki lub spódnice. W audycji, która została wyemitowana w rozgłośni, głos zabrały dwie kobiety, które chwalą ten pomysł. Panie uznały, że jest to jedyne ubranie odpowiednie dla katoliczek.

"Maj w sukience dla Maryi". "Wybieranie sukienki to (...) droga do odkrycia swojej wartości i piękna"

Kobiety, które wypowiedziały się w Radiu Niepokalanów tłumaczyły, że kilka lat temu wzięły udział w wyzwaniu, by przez miesiąc nosić tylko spódnice i sukienki. Według nich to "Maryja zaprosiła je, by porzuciły męski strój". Dziś rozmówczynie podobno nie wyobrażają sobie, by znów mogły założyć spodnie.

"Zachęcają także inne Panie, by zwracały uwagę na strój, by przynajmniej do kościoła i na adorację Najświętszego Sakramentu wybierać piękny, godny i kobiecy strój, by nasze ciało uczynić godną świątynią Pana. Wybieranie sukienki to jednak nie tylko oddanie należnej czci Panu, ale droga do odkrycia swojej wartości i piękna" - czytamy w opisie audycji, którą można odsłuchać na radioniepokalanow.pl.

W opisie akcji rozgłośnia zaznacza, że strój również może być "formą czci Matki Bożej", a kobiety powinny w maju zadbać o to, by ich strój był "piękny, kobiety i godny". Warunki te mają spełniać właśnie spódnice i sukienki, ale nie spodnie.

Wyzwanie ma się rozpocząć w poniedziałek 1 maja. "Jeśli przychodzą do nas wątpliwości, czy damy radę, czy możliwe jest chodzenie przez cały miesiąc tylko w spódnicach i sukienkach, oddajmy te wątpliwości Niepokalanej. Jeśli Ona zaprasza nas do podjęcia tego wyzwania, z pewnością pomoże nam także uporać się z wszelkimi trudami. Zawierzmy cały ten miesiąc, ten podjęty przez nas trud, Matce Bożej" - zachęca Radio Niepokalanów, które jest prowadzone przez zakonników.

Komentarze po akcji zakonników. "Takimi akcjami Kościół sam sobie strzela w kolano"

Wyzwanie, które pojawiło się także na Facebooku, skutkowało wieloma komentarzami. Według części komentujących duchowni w ten sposób zniechęcają kobiety do uczęszczania do kościoła. "Takimi akcjami Kościół sam sobie strzela w kolano, coraz mniej ludzi do kościoła chodzi, młodzież się wypisuje z lekcji religii w szkołach, coraz więcej osób dokonuje apostazji i to wszystko nie dzieje się bez przyczyny" - zauważa jedna z osób.

"Godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna i nie ma zupełnie nic wspólnego ze spodniami, sukienkami lub zupełnie czymś innym. Traktowanie z godnością należy się każdemu człowiekowi. Jeśli ludzie są w stanie do tego dojść to Pan Bóg pierwszy miał taki zamysł. A POCZUCIE wartości można tak samo mieć w spodniach, jak i sukience, na litość Boską!" - napisała jedna z użytkowniczek.

"Nie pomyśleliście, że w ten sposób ośmieszacie religię i sprowadzacie do absurdu? Czy tak ma wyglądać ewangelizacja?", "Naprawdę kobiecą pobożność sprowadzacie do sukienek? Sądzicie, że Bóg zwraca uwagę na strój?" - napisały kolejne osoby.

Niektórzy też podeszli do akcji z humorem. "Tylko nie przesadzajcie, żebyście nie wodziły na pokuszenie" - zadrwił jeden z użytkowników. "Brawo! Super pomysł! Już od 1 maja będę chodził tylko w sukienkach. Mój partner również zdecydował się podjąć to piękne wyzwanie! Szczęść Boże!" - dodał kolejny.