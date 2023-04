Iwona Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku opuściła sopocką dyskotekę i pieszo wracała do domu w Gdańsku Jelitkowie. Nigdy tam jednak nie dotarła. W 2019 roku sprawę zaginięcia dziewczyny przejęło Archiwum X z Krakowa, któremu dowodzi prokurator Piotr Krupiński. "Wielu znawców tematu uważa, że jeśli jemu nie uda się wyjaśnić tej sprawy, to już nikt tego nie zrobi. Jest bowiem bardzo dociekliwy" - mówili eksperci. W 2022 r. sprawa się rozwinęła. Śledczy zatrzymali Pawła P. - z którym Iwona bawiła się tuż przed zniknięciem - oraz jego partnerkę. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty utrudniania dochodzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy Iwony Wieczorek. Ostatnie chwile przed zaginięciem

"Jestem Iwona Wieczorek. Dzisiaj opowiem ci moją historię"

O zaginięciu dziewczyny od ponad dekady mówi cała Polska. Profil Historie.sanglate poszedł jednak o krok dalej. Wykorzystał nośną medialnie historię i prawdopodobnie przy pomocy techniki deepfake stworzył alternatywną Iwonę Wieczorek. - Nie poznajesz mnie? Jestem Iwona Wieczorek. Dzisiaj opowiem ci moją historię - mówi wygenerowana postać na filmiku opublikowanym 21 kwietnia na TikToku.

Po krótkim wstępie wygenerowana dziewczyna opowiada historię ostatnich godzin przez zniknięciem. - Do dzisiaj nikt nie wie, co się ze mną stało, a moja rodzina i przyjaciele nadal szukają odpowiedzi na to, co się wydarzyło tamtej nocy - słyszymy dalej w filmiku.

Sprawa Wieczorek. Śledczy badają sprawę związaną z partnerką Pawła P.

"Zaczyna mnie przerażać ta wirtualna rzeczywistość"

Wygenerowana Iwona Wieczorek poprosiła także obserwatorów o to, aby podzielili się swoimi teoriami na temat wydarzeń z 2010 r. Wśród komentarzy znalazły się mało pochlebne opinie o zainicjowanym projekcie. "Przeraża mnie, że to jest mówione w pierwszej osobie" - napisał jeden z użytkowników. "Odczuwam mega niepokój, patrząc na to" - dodał kolejny. Obserwatorzy poruszyli także kwestie moralności. "Nawet nie chcę wiedzieć, co czuje jej rodzina, oglądając taki filmik..." - czytamy. "Zaczyna mnie przerażać ta wirtualna rzeczywistość. Za chwilę nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą a co fikcją" - pojawił się kolejny wpis.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Babcia Pawła P.: To ona narobiła piekła

Psycholog o gigantycznej traumie. To nie sztuczna inteligencja, a człowiek

Dziennikarze "Faktu" poprosili o komentarz psychologa Czesława Michalczyka. - Wyobraźmy sobie ten moment, kiedy nagle matka zaginionej dostaje link, otwiera go, a z ekranu mówi jej zaginiona córka. W takiej sytuacji musi się nagle konfrontować ze swoimi emocjami. Z zaskoczenia. Jak traktować to, co się stało? Przychodzi mi do głowy jedno słowo: Okrutne - powiedział. - Ból. Kolosalna trauma. To rozdrapywanie zabliźnionej rany. Mówimy o sytuacji, w której najbliżsi wciąż żywią nadzieję, że ona żyje i kiedyś wróci. Jeśli nie wiedzieli, że taka projekcja powstała, musieli przeżyć ogromny ból i to przeżyć po raz kolejny. Każda taka sytuacja to rozdrapanie rany. Gigantyczna trauma - dodał. Psycholog zwrócił także na to, że film stworzył człowiek, a nie sztuczna inteligencja. - To, co się stało, to brak empatii. To igranie z uczuciami najbliższych zaginionej - podsumował Czesław Michalczyk.