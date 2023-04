Maciej Musiał i Maffashion mieli usłyszeć zarzuty. Chodzi o reklamowanie alkoholu

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz potwierdziła w rozmowie z tvp.info, że akt oskarżenia przeciwko Julii Kuczyńskiej i Maciejowi Musiałowi został skierowany do sądu 18 kwietnia. Oskarżono ich o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to kara grzywny od 10 tys. do 500 tys. złotych.

Maciej Musiał i Maffashion mieli usłyszeć zarzuty

Zdaniem śledczych - jak podaje tvp.info - 31 sierpnia 2021 roku i 6 lipca 2022 roku na Instagramie Maciej Musiał publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Julii Kuczyńskej z kolei zarzucono reklamowanie włoskiego piwa. Miało do tego dojść 23 czerwca ubiegłego roku na Instagramie.

Onet skontaktował się w tej sprawie z oskarżonymi. Maciej Musiał nie komentuje doniesień, ale prosi o publikowanie jego pełnego nazwiska oraz wizerunku. Maffashion zapowiedziała z kolei, że wyda w tej sprawie oświadczenie. Ona również zgodziła się na publikację swoich danych.

Podobne zarzuty usłyszeli też Wojewódzki i Palikot

Na początku kwietnia zarzuty usłyszeli Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał "Super Expressowi", że w ramach postępowania wyjaśniającego "potwierdzono zarzuty dotyczące sprzecznej z obowiązującymi przepisami reklamy wysokoprocentowych napojów alkoholowych, na profilach w serwisie społecznościowym należących do Jakuba W., Janusza P. i Tomasza Cz.". Oświadczenie w tej sprawie wydał Palikot. "Alkohol jest dla ludzi. Ale zawsze powtarzam - degustuj, nie chlej. Nigdy nie namawiałem i nie będę namawiał do picia alkoholu, ale nie widzę nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach, inspirować do ich nieoczywistych zastosowań w kuchni, czy pokazywać miejsca i historie związane z alkoholem" - napisał. "Jestem pewien, że nawet jeśli sprawa z donosu [aktywisty Jana - red.] Śpiewaka znajdzie się w sądzie, wygram. Teraz czas pracy, zbierania argumentów. Ja się pracy nie boję!" - dodał.

