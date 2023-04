Pogoda. Wiatr do 70 km/h i przymrozki. Żółta prognoza zagrożeń dla całej Polski

Od czwartku do końca tygodnia (27-30 kwietnia) w Polsce będzie przeważało duże zachmurzenie z okresowymi rozpogodzeniami oraz opadami deszczu - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocami temperatura może spadać poniżej zera, co będzie skutkowało przymrozkami. Cieplejsza będzie tylko noc z piątku na sobotę, kiedy temperatura minimalna wyniesie od 3 do 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą od 8 do 13 stopni. Cieplej będzie jedynie w południowych regionach - tam 16 stopni.

IMGW wydał "żółtą" prognozę zagrożeń na najbliższe dwa dni, którą z czasem mogą zastąpić alerty pogodowe pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem - w porywach do 70 km/h - który w środę 26 kwietnia wystąpi w północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prognoza będzie ważna do godziny 7:30 w czwartek 27 kwietnia.

W pozostałej części kraju mogą wystąpić przymrozki. Prognoza zagrożeń będzie w większości regionów ważna do godziny 7:30 w czwartek, natomiast w województwach:

dolnośląskim (powiaty: lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki);

(powiaty: lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, Wałbrzych, wałbrzyski, kłodzki); śląskim (powiaty: cieszyński, żywiecki);

(powiaty: cieszyński, żywiecki); małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki);

(powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki); podkarpackim (powiaty: jasielski, Krosno, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki);

będzie obowiązywała dłużej, bo do godziny 7:30 w piątek 28 kwietnia.