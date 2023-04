Hejterskie komentarze ws. syna Filiks. Pracownica prokuratury zaprzecza

Zobacz wideo Pracownica prokuratury zaprzecza, że to jej konto

Dziennikarze umieścili awatar "Madzi" zamieszczony na Twitterze w dwóch programach komputerowych, które rozpoznają twarz, a także pokazali znajomym Magdaleny S., pracownikom uczelni, w której studiowała oraz pracownikom prokuratury, gdzie pracuje. "Wszystko i wszyscy potwierdzają: to Magdalena S." - podsumowują autorzy artykułu. Zapytali także o zdjęcie pochodzące z konta "MS_Madzi" samą Magdalenę S. - Nie prowadzę żadnego profilu na Twitterze. Zdjęcie z tego konta nie przedstawia mojej osoby - odparła. Jak podają autorzy materiału, nic nie wiadomo też jednak, aby kobieta złożyła zawiadomienie o kradzieży tożsamości, konto również nie jest zablokowane, mimo że w przypadkach podszywania się pod inną osobę, jest taka możliwość. "Za to, odkąd skontaktowaliśmy się z Magdaleną S. pierwszy raz, konto Ms_Madzia zablokowało na Twitterze autorów tego tekstu, a potem także inne osoby z Wirtualnej Polski i spoza redakcji, które na prośbę autorów zaczęły obserwować wpisy "Madzi". Konto zmieniło też sposób działania - dziś głównie udostępnia wpisy innych użytkowników Twittera, przede wszystkim osób związanych ze Zbigniewem Ziobrą i wymiarem sprawiedliwości" - czytamy w artykule WP.

REKLAMA

Magdalena Filiks po śmierci Mikołaja: Hieny, którym mało jest bólu

Hejterskie komentarze na Twitterze

Jak zauważa portal, w dniu, w którym Magdalena Filiks przekazała informację o śmierci Mikołaja (3 marca), konto "Madzi" publikowało głównie tematykę antyszczepionkową. Jednak już następnego dnia, od rana profil zaczął bronić dziennikarza Tomasza Duklanowskiego (że wcale nie ujawnił on danych ofiar pedofila), atakować PO (że to z tą partią miał być powiązany pedofil), a także obarczać Magdalenę Filiks winą za śmierć swojego syna. "Dziennikarz nie ujawnił personaliów. Ta obrzydliwa baba @filiksmagdalena ukrywała pedofila, który molestował jej dzieci. Wszystko, by chronić platformianych przestępców i popaprańców z PO" - głosił jeden ze wpisów "MS_Madzi". Do dnia pogrzebu Mikołaja Filiksa (7 marca), konto opublikowało aż 435 tweetów, głównie na temat posłanki KO.

Konto "MS_Madza" opublikowało ponad 69 tys. tweetów. "To jest prawdziwy Mąż Stanu"

Konto założono w maju 2016 roku i od tamtego czasu do 20 kwietnia 2023 roku opublikowało ponad 69 tys. tweetów. Drugą osobą, która zaczęła obserwować "MS_Madzię" był wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski, zauważają dziennikarze. Do grona obserwatorów dołączyli również m.in. Andrzej Jaworski, pełnomocnik PiS w Gdyni, czy prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. "Kontami, których wpisy udostępnia najczęściej Ms_Madzia, są: profil Solidarnej Polski (162 razy) oraz konto Dariusza Mateckiego, szczecińskiego radnego Solidarnej Polski, specjalisty tej partii od mediów społecznościowych (138 razy)" - analizuje WP. Z kolei jak zauważa portal, "przypiętym" tweetem jest wpis o treści: "Wysłuchajcie tej minuty, o czym mówił w UE w 2012 r. MS @ZiobroPL. To jest prawdziwy Mąż Stanu?". Cały artykuł można znaleźć pod tym linkiem.