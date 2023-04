Miał zabić 28-letnią Polkę, zakopać jej ciało i wrócić do ciężarnej żony. Właśnie stanął przed sądem

We wtorek odbyła się rozprawa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 28-letniej Natalii. Wyrok ma zostać ogłoszony 9 maja, jeśli sąd utrzyma taki zarzut, Konradowi G. grozi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku. Ciało Polki zostało odnalezione 23 maja przez psy tropiące, w lesie koło jeziora w Wüstenahorn, po tym jak kobieta była przez wiele dni poszukiwana m.in. przez nurków czy helikopter. Jak ustalili śledczy, sprawcą jest Konrad G., kochanek ofiary. Między parą miało dojść do kłótni, podczas której 39-latek uderzył kobietę. Ta upadła i prawdopodobnie zachłysnęła się powietrzem, w wyniku czego udusiła się i zmarła. Konrad G. miał potem zakopać jej ciało w lesie i zmienić lokalizację auta Natalii, po czym zadzwonić w nocy do żony, aby odebrała go z Bad Rodach.

Oskarżony przyznał się przed sądem do winy, jednak zaprzeczył, jakoby działał umyślnie, informuje Radioeins. Zeznał również, że był kochankiem Polki. Z kolei niemiecki dziennik "Bild" informuje, że o działaniach 39-latka mogła wiedzieć jego żona. Kiedy doszło do tragedii 34-latka była w ciąży, a wcześniej miała wielokrotnie wyrzucać męża z mieszkania za brak wierności. W dniu tragedii, Konrad G. powiedział żonie, że będzie na spotkaniu klubu ogrodniczego, do którego należy, jednak późnym wieczorem kobieta spotkała go w ich wspólnym ogrodzie z Natalią.

Od romansu do zabójstwa?

Doszło do kłótni, Konrad G. kazał iść żonie do domu, po czym kiedy do niej dołączył, miał powiedzieć, że Natalia wraca do Polski i "zostawi ich w spokoju". Podczas zeznań żona oskarżonego przyznała, że w nocy mąż zadzwonił do niej, aby przyjechała po niego do Bad Rodach, jednak twierdzi, iż o zaginięciu Natalii dowiedziała się 15 maja.

Poszlakami, które mogą wskazywać, że żona Konrada G. kłamie, jest fakt, że 14 i 21 maja kobieta kupiła mieloną kawę, mimo że małżeństwo nie posiada ekspresu - kawa, jak ustalili śledczy, została rozsypana na zakopanych zwłokach Polki, aby zatuszować zapach rozkładającego się ciała. Ponadto 23 maja małżeństwo jeździło przez trzy godziny po zalesionym terenie, gdzie policja szukała ciała Polki. Kobieta utrzymuje, że "to była tylko przejażdżka".

Kolejnym rzeczą, która podważa zeznania żony Konrada G., są wiadomości wymieniane między małżeństwem. Oskarżony miał m.in. napisać do żony, że zrobi coś, aby jej "cierpienie dobiega końca". Krótko przed aresztowaniem 39-latka, jego żona usunęła wiele wiadomości ze swojego telefonu. Na razie kobiecie nie zostały postawione żadne zarzuty, jednak główny prokurator Christopher Rosenbusch pozostaje sceptyczny co do jej stanowiska w sprawie zabójstwa i jak przyznał "ma wątpliwości, czy kobieta mówi prawdę".